Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino ta celebra Earth Week 2021

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino lo ta celebrando Earth Week e siman aki, un temporada pa aprecia e bunitesa di e planeta cu nos ta biba aden, y duna bek na nos medio ambiente.

Miembronan di e team di e resort lo bin hunto den varios programa diseña pa conscientisa riba reduccion, recycle y reuzo, banda di entretenimento y actividadnan educacional.





Trahando hunto cu un compania local, Fantastic Gardens, e resort lo planta un mata adicional riba e propiedad, un adicion nobo n’e ya caba bunita hardin tropical. Den spirito di hardineria, miembronan di e team lo bay planta y intercambia simiya, hayando un interes den crece vegetacion y fruta desde e comienso di aña pasa. Intercambio di mata y simiya lo brinda miembronan di e team un oportunidad pa haya matanan cu nan no tin ainda.



Fantastic Gardens tambe lo brinda un Basic Gardening workshop, in-house, compartiendo conocemento riba practica cu matanan, fertilizers, pochi, tera y instruccion relaciona cu e ciclo di un mata.



Proyectonan adicional ta inclui lansamento di un stacion di awa recargabel p’e miembronan di e team, diseña pa rebaha consumo di plastico di un solo uzo, hunto cu un campaña Clean Your Plate na unda cu e cafeteria di e empleadonan lo sirbi como un waste-free menu, prepara sin weso, shell, of peels, p’asina evita desperdicio di pre- of post produccion.





Como e atraccion di e siman, lo tin un Recycled Art Contest, un competencia di materialnan descarta cu ta wordo colecta por medio di tur departamento di resort, cual ta promete di brinda un piesa di arte leuk y inovativo pa competi entre departamentonan.

E resort kier gradici Fantastic Gardens Aruba pa participa den e eventonan aki durante e siman. Fantastic Gardens Aruba, desde 1983, t’e lugar pa bay pa cualkier cos cu ta crece riba nos isla, compartiendo compasion y amor pa matanan y naturalesa cu e comunidad di Aruba pa sigura e desaroyo continuo di nos medio ambiente na beneficio di e generacionnan di mañan.