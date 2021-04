Gregory Bronswinkel candidato nobo riba lista di AVP

“Mi prome recuerdonan di politica ta bay bek te na eleccion di 1985, caminda cu mi ta core riba un bais chopper oranje cu preto. E tipo di biscicleta cu speed mei mei. Mi ta coriendo merdia den solo cayente den Wayaca cu un bandera berde den mi man ta canta “Ban cas bek cu AVP”.

E alegria cu ami y mi amigonan tabata sinti, tabata e alegria cu tabata reina den henter bario. Un alivio y un speransa, cu den e pais nobo, cos lo ta mihor.

Cuanto di nos awe no ta corda y desea p’e tempo di 1985 bolbe? E tempo di “Ban cas bek”! Wel awe, ami Gregory Bronswinkel a bin cas bek”. Cu entre otro e palabranan aki, Gregory Bronswinkel a introduci su mes como otro hoben profesional cu ta drenta politica riba lista di AVP. Un lista cu mientrastanto ta demostra di tin banda di e grupo di politico cu hopi experiencia, un grupo grandi di hoben profesional den diferente ramo y cu un motivacion grandi y sano pa carga responsabilidad di nos pais.

Gregory Bronswinkel, cu tur su talente, experticio profesional y motivacion profundo, ta un bon ehempel di e calidad y seriedad di e candidatonan riba e lista di AVP.

KEN TA GREGORY BRONSWINKEL?

Gregory Bronswinkel ta yiu di ex-Polis y Recherche Cedric Bronswinkel y señora mama Marisela Bronswinkel, conoci pa su trabou boluntario den comunidad.

Gregory ta casa y hunto nan tin tres yiu. El a caba VWO na Colegio Arubano y a studia na Merca y Hulanda. E ta un experto den IT cu mas cu 20 aña di experiencia. Gregory a lanta den barionan di Dakota, Wayaca y Primavera. El a practica deporte (manera casi tur hoben di Dakota) y ta un hende hopi conciente di e balor di educacion na cas y na scol, e importancia di biba den un bario cu bon relacionnan y e ta sinti un responsabilidad grandi p’e comunidad cu e ta biba aden.

POLITICA!

For di combersacionnan cu Gregory y di su presentacion diahuebs anochi, nos mester conclui cu Gregory Bronswinkel tabata destina pa drenta politica. Apart di a lanta den un famia cu semper tabata hopi envolvi den organisacionnan cu ta yuda esnan den necesidad, algo cu Gregory mes a sigui haci, e mes ta bisa cu “…e pregunta no tabata si mi ta drenta politica, pero ki ora y den cua partido.

Mi welo tabata den politica, mi tata tabata envolvi cu politica y ami ta observa y analisa politica pa hopi tempo. E situacion cu nos pais ta aden aworaki ta algo cu nunca prome nos a conoce. E pobresa, e problemanan social, e desempleo y e falta speransa serca hopi hende cu Aruba lo por sali for di e crisis aki. Esakinan ta loke a pone mi dicidi pa drenta awor.

Y e partido? Pa mi e ta AVP dimes! Berde dimes! E principionan di reparti loke nos tin cu tur, envez di previligi’a algun, e metanan di sostenebilidad y inovacion ta indispensabel si Bo wak e estado di nos pais y nos mundo. E principionan aki di AVP, ta mi principionan. E bon ta cu AVP no a djis papia di nan, ela practica nan tambe.”

Awe Gregory Bronswinkel ta tuma un paso grandi y ta bin pa yuda renoba politica y nos pais.