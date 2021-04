Guarda nos Costa a detene dos ilegal cu a huy

Tabata diasabra dia 18 di april cu un detenido a huy for di e facilidad di Guarda nos Costa. Ta trata di e Venezolano di inicial C.P.T. Pero, diahuebs su rol di fugitivo a caba, ora cu personal atento di Guarda nos Costa a logra gar’e den area di Sero Pita. No ta trata aki di djis un ilegal, sino mas bien un ex preso kende a caba di sinta un castigo pa a tira atraco arma riba nos isla.

Awor ta cla pa expuls’e bek pa Venezuela. E diferencia entre deportacion y expulsion ta cu e prome por regresa den algun aña bek. E di dos no por drenta nos isla nunca mas. Di otro banda e ta mustra si e peso di e ilegalnan cu ta wanta den e facilidad pendiente nan expulsion.

Tambe diahuebs anochi a logra detene un otro persona den area di Bubali, cu a huy for di Guarda nos Costa na aña 2019. Ta trata di un Dominicano, conoci como G.D. Rubio Rodriguez. E ta den detencion na GNC pendiente su deportacion awor pa Republica Dominicana.

Di e forma aki Guarda nos Costa, uzando tur nan ekiponan y personal bon entrena y prepara, a logra trece dos fugitivo bek aden. Esaki pasobra nan a burla di e reglanan di Guarda nos Costa y di nos leynan local.