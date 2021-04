Prome Minister ta acusa lider di AVP di a mete den proceso di eleccion

A spera un reaccion di Prome Minister Evelyn Wever Croes, riba e carta cu partido AVP a entrega na Gobernador diahuebs merdia, relaciona cu loke e partido ta kere ta un ‘intento di fraude electoral’ di parti di Gobierno demisionario di Evelyn Wever Croes.

E hecho cu for di nada a dicidi cu lo bay scan e formulario di voto di ciudadanonan cu haci uso di nan derecho pa eherce na voto, ta bisto cu esaki lo crea hopi mas inkietud pa un grupo grandi di votadornan, cu no ta custumbra cu e tipo di sistema di vota aki, loke lo trece hopi inconvenencia y hasta duda den e proceso aki.

No solamente esey, pero e lider di AVP sr. Mike Eman, a mustra bon cla cu Aruba tin un sistema di vota cu a traha perfecto pa mas cu 60 aña caba y nunca e sistema aki a faya den e proceso democratico aki y awor den porta di eleccion, ta mira cu kier introduci cambio sin cu a hiba un dialogo adecuado, sin cu a prepara comunidad p’e asunto aki.

Pa partido AVP esaki ta bisto un intento desespera di un Gobierno cu ya ta sinti e rechaso di pueblo pa loke tabata su maneho pa ultimo tres aña y shete luna di mal gobernacion y ta buscando cualkier forma cu por influencia e proceso aki pa trata di saca bentaha.

Diabierna mes Prome Minister demisionario a reacciona riba e accion di e lider di AVP, kende hunto cu lider di e fraccion di AVP den Parlamento, Marlon Sneek, a bishita Gobernador y sin duda e reaccion a crea ainda mas confusion p’e situacion cu a presenta, pero na mes momento a lanta un sentimento di duda ainda mas grandi pa loke t’e cambio cu kier introduci.

Segun Evelyn Wever Croes, pa prome biaha desde cu eleccion di 2017 a bira conoci y caminda mesora algun ora despues di e resultado su persona a anuncia cu lo tin un Gobierno di coalicion sin envolvimento di partido AVP, ta bin dilanti pa denuncia cu Mike Eman lo a mete den e proceso electoral di 2017.

Como Prome Minister di e pais, Evelyn Wever Croes tabatin mas cu tres aña largo y shete luna, pa ordena un investigacion riba e supuesto envolvimento di e lider di AVP den e proceso electoral di 2017, pero nunca a haci esaki, pero awor di repente, e ta haya ta bon pa haci un denuncia ridiculo y sin sentido pa trata ai anula e impacto di e accion di AVP pa evita e cambio introduci recientemente y sin ningun urgencia n’e momentonan aki.

Sinembargo e tipo di declaracion aki, e mentalidad politico di e Prome Minister, ta cuadra cu e maneho cu su Gobierno a hiba pa tres aña y mey ora cu su Gobierno no a cumpli cu ningun promesa haci na pueblo, no a soluciona problemanan financiero di su Gobierno sin tuma medida y cantidad di otro promesanan haci den campaña, pero cu no a wordo cumpli.

T’e mentalidad politico aki a pone cu awe Gobierno Hulandes practicamente a kita autonomia di Aruba, a impone medidanan serio no contra Gabinete Wever Croes, pero contra henter un pueblo cu no a merece e medidanan aki.

Un mentalidad di no para responsabel pa loke su Gobierno a haci, pa no admiti cu su Gobierno a faya, pa no acepta cu pueblo a merece mihor.