“Ban pone Aruba bek na trabou”

Si Bo no ta kere ora maestronan di scol bisa cu nan trabou ta mas cu djis duna les, scucha juffrouw Conny Connor: “No ta pasa un dia cu mayornan di mi alumnonan ta yama den tur confiansa pa conta con cos ta na cas y si mi por yuda nan cu sikiera un cuminda pa nan jiunan e dia ey.”

E silencio den sala tabata total. Ken por a kere cu e señora ta papiando di Aruba! E ocasion tabata e lansamento di Juffrouw Conny Connor, juffrouw di scol y cabesante di un scol publico, riba lista di AVP.

Sra. Cornelia Venturin-Connor sin duda ta un maestro profesional den tur sentido. Capacita y pasiona. E ta refugio y consehero pa hopi alumno y nan mayornan. Juf. Conny ta conta: “Trahando cu muchanan ta trece Bo den contacto cu nan famia y nan becindario. Ora mi tabata bishita e famianan mi a wak pobresa manera mi no a conoce nunca na Aruba. Tabatin asina hopi famia sin entrada, pasobra nan no tabatin trabou.

Mi a wak famianan cu no tin ni e cosnan mas basico cu nos no ta ni pensa cu hende aki na Aruba lo no tin. Mi a wak e falta di speransa asina profundo cu e tabata saca tur energia di mi alma. Anto esaki tabata prome cu e pandemia di Covid. Despues di Covid cos a bira ainda pio.”

ENSEÑANSA

Den enseñansa cos no ta bon tampoco. Ultimo añanan tabatin hopi protesta contra di e maneho di e Minister di Enseñansa. Y no por nada. Juf. Conny ta conta:”E ultimo tres aña y mey, maestronan y mayornan mester a hiba un lucha contra di nan Gobierno, pasobra enbez di haya apoyo y sosten di nan Gobierno, nan a haya contratiempo tras di otro.

E realidad ta cu maestro y mayornan a wordo laga den inseguridad. A gaña maestronan di scol bez, tras bez, tras bez. Maestronan a wordo humili’a y menasa si nan no tabata di acuerdo cu algo o si nan a tribi di habri nan boca den desacuerdo.

E adelanto cu nos a logra den añanan anterior pa duna nos muchanan un mihor oportunidad pa sali di pobresa pa medio di enseñansa, ta parse di a bay perd’i. Pero mescos cu hopi maestro di scol, ami ta bisa cu awor ta basta! Nos sa cu nos por mihor pa tur mucha y pa tur famia aki na Aruba. Mi a wak e pobresa y sinti e falta di speransa serca nos alumnonan y nan mayornan. Mi tin cu haci algo. Awor!”

CAMBIO CU AVP

Juf. Conny a conta cu banda di tur e cosnan malo, el a haya speransa tambe cu cos por drecha. El a wak con AVP a trece cambio mas cu un biaha caba desde nos Status Aparte y a saca Aruba for di crisisnan social y economico teribel. E tin confiansa cu AVP tin e hende y e experiencia pa bolbe pone Aruba bek riba pia y pone Aruba bek na trabou.

Ta pesey el a tuma e paso grandi y dicidi di subi lista di partido AVP pa eleccion na juni awor. Juf Conny kier wak enseñansa sirbi pueblo enbez di cu enseñansa ta traha manera un instrumento pa selecta ta ken si y ken no por yega na un mihor calidad di bida.