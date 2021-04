Chauffeur a hit and run y despues di un persecusion basta largo a keda deteni

Diasabra algo despues di 12.’or y mey, na altura di Italo Arubano, un Nissan Fuga ta dal tras di un Nissan Versa blauw, e Versa a haya basta daño material.

E chauffeurnan a baha pa regla esaki, ora cu e chauffeur di e Nissan Versa a puntra e chauffeur di e Fuga pa su seguro di auto, e chauffeur di e Fuga a subi su auto y a core bay. Mesora e chauffeur di e Versa a cuminsa sigui e Fuga.

E Fuga a sigui bay ‘riba y banda di Napa Santa Cruz, el a bira bay links den e caminda pabou di Napa Santa Cruz, riba e caminda ey banda, e chauffeur lo a dal contra un cura di cas. Ora e habitantenan a sali pafo, e chauffeur di e Fuga a sali cu su auto bay di e sitio.

Despues di golpi, e rol a cambia, e chauffeur di e Fuga a cuminsa core tras di e Versa. Nan a sigui core bay direccion di rotonde Santa Cruz bay zuid dje nan a drenta Papilon.

Polis a conseha e chauffeur di e Versa pa keda para banda di ex Wema Santa Cruz. E chauffeur di e Fuga a sigui core y a sali bek riba e caminda di Santa Cruz pa bay Hooiberg. El a bay direccion pabou y despues un poco pariba di Maiky’s na Hooiberg el a para un rato y despues a bolbe subi caminda bay direccion pariba.

E chauffeur tabata core hopi iresponsabel, un otro chauffeur cu tabata su tras a nota esaki y a yama Polis. Nan a sigui e Fuga, cu a bay direccion di rotonde Santa Cruz. El a bay direccion pariba, pasa den Macuarima, bay direccion Cas Ariba, el a pasa e crusada di dam di Cas Ariba bay ariba y na Sombre un patruya a topa e auto aki, nan a bay su tras te na su cas na Sombre.

E chauffeur aparentemente lo tabata bou influencia di un of otro substancia y no kier a baha for di auto. E no kier a coopera cu e Polisnan cu a sigui su tras te na su cas. Polisnan n’e sitio a pidi pa refuerso, hopi liher varios unidad di Polis, entre otro Unidad di K9 tambe a yega n’e cas p’asina asisti nan coleganan. E Polisnan hopi liher a logra saca e chauffeur for di su auto y a detene. El a wordo transporta pa Warda di Polis y su auto a keda confisca.