Grabacion haci den KIA cu prisonera humando marihuana y cu menasa

Un noticia sumamente ‘ferfelo’ cu a circula for di siman pasa riba Instagram, ta mustra di un situacion den e centro coreccional KIA, caminda presonan eyden, a graba y pone riba e medio aki, un situacion cu ta simplemente atros y serio.

Ta trata di un preso humando un tipo di droga, cu ta mustra mas tanto riba un cigaria di marihuana, riba cual lo tin nomber di un hoben cu a wordo asesina recientemente y e preso cu ta haciendo esaki, ta bisa cu nan a ‘huma’ e victima.

Fuera cu esaki ya caba ta algo sumamente serio, na final di e grabacion cortico e mesun persona aki ta bisando cu tin mas nomber pa wordo ‘huma’ cual por wordo considera un menasa serio y cu lo tin mas hoben cu lo wordo elimina.

Desde algun luna atras, comunidad a wordo sacudi pa un serie di atentadonan riba bida di hobennan, caminda ya caba tin cuater morto, kisas algun no tin nada di haber cu e otro, pero sin duda un situacion sumamente serio.

Mesora ta lanta e pregunta con por ta posibel, cu den KIA e tipo di cosnan aki ta tumando lugar, sigur ora cu realisa cu e instituto aki ta pa percura no solamente pa un preso sinta su castigo pa un of otro violacion di leynan cu el a viola, pero eyden tin cu prepara e hendenan aki pa drenta bek comunidad mas mihor prepara p’asina nan sigui cu nan bida riba e bon caminda.

Pero e tipo di lenguahe cu por a wordo scucha riba e grabacion, simplemente ta mustra cu esaki no t’e caso cu e mentalidad criminal aki, ta sigui wordo promovi.

Con bin den KIA ainda presonan tin aceso na droga, con por ta posibel cu nan tin den nan poder celularnan cu cual nan por sigui comunica cu otronan for di e centro aki, hasta haciendo e tipo di locuranan aki.

No tin control den KIA? No tin vigilancia den e centro aki, ya cu ta conoci cu KIA no t’e lugar cu ventilacion asina efectivo cu e holo di marihuana ta disparce mesora y aki ta sigur cu e holo aki ta keda colga pa un rato.

Ningun guardia ta tuma nota di esaki? No tin control ora cu hendenan ta bishita nan famia of amigonan den KIA, algo cu sa pasa y cu sigur tin cu sigui pasa cu mas frecuencia.

KIA tin un Director nobo, kende ta traha masha duro pa drecha e instituto aki, pero su so no por. E mester di sosten di e propio cuidadornan di preso, unda hopi di nan pa tentacion ta cay den trampa pa laga contrabanda pasa. Siman pasa ainda e Director a descubri un celular den un cel y a kita esaki inmediatamente.

No ta for di awor ta conoci cu tin contrabanda na gran escala den e centro aki, caminda no solamente droga ta wordo trece pa presonan, pero cantidad di celular cu nan tin cu nan a haya di un of otro hende cu a bin di bishita.

Informacionnan extra oficial cu AWEMainta a ricibi ta indica cu uso di celular den e centro aki, ta supera mas cu 50% di e presonan, esta cu nan tin den nan poder un celular cu no ta wordo descubri pa trahadornan di e lugar.

Lamentablemente tin sospecho cu hasta tin funcionarionan di e instituto aki, ta forma parti di e contrabanda aki, manera a yega di sosode caba na varios ocasion den pasado, pero ta algo cu constantemente tin cu wordo controla y un vigilancia mucho mas estricto ta na su lugar.

Masha tempo no a scucha mas di razianan cu ta tuma lugar den KIA dor di autoridadnan policial y esun ultimo ta data di algun aña atras, pero no ta mira accionnan tumando lugar pa atende cu e asunto serio aki.

Ta algo hopi serio ora c’un preso no solamente ta usa droga, pero ta menciona nomber di un persona hoben kende lo a wordo ‘huma,’, esta elimina mientras cu tambe e ta insinua cu tin otronan cu ainda tin cu wordo huma, esta elimina. Ta cosnan cu simplemente ta inaceptabel y cu ta rekeri pa Minister di Husticia demisionario Andin Bikker sikiera purba haci algo contra e asunto aki, na lugar di haci politica cu su funcion manera el a bin ta haciendo ultimo simannan, cu entrega di material n’e cuidadornan di preso.