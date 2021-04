Buelo humanitario pa hiba Venezolanonan cas

Ayera mainta a sali un buelo humanitario for di Aruba pa Venezuela. Esaki despues cu na dos ocasion esey no tabata posibel debi na factornan for di nos mannan. Richard Kramers di Guarda nos Costa a confirma cu 93 Venezolano cu tabata deteni of tabatin meldplicht na Guarda nos Costa a sali riba e buelo ey.

Entre nan tin cu djis a keda Aruba ilegalmente mas largo di locual ta permiti pa ley y tabatin algun cu a expulsa, despues di a sinta castigo pa un crimen cometi riba nos isla. E demas stoelnan den e avion a bay yen di Venezolanonan cu boluntariamente kier a regresa nan pais natal bek.

E buelo aki lo no tabata posibel sin cooperacion di Ministerio di Husticia di Aruba, Consul General di Venezuela na Aruba, Departamento di Aviacion Civil, DIMAS, Departamento di Relacionnan Exterior, IASA, KPA y Guarda nos Costa.