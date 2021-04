Carta di pueblo y di lider di AVP dirigi na Rey Willem Alexander

Den carta emiti pa lider di partido AVP pa Su Mahestad Rey Willem Alexander, sr. Mike Eman ta dirigi diferente mensahe di diferente ciudadano den comunidad.

Un texto emotivo cu ta mustra riba e situacion cu pueblo ta pasando aden n’e momentonan aki, bou presion di un pandemia hopi dificil.

Mike Eman ta cuminsa e carta cu lo siguiente:

“Majesteit, hartelijk gefeliciteerd! Ik schrijf u, zoals mijn vader, grootvader en overgrootvader zich indertijd per brief tot uw voorgangers richten: met een bezorgd hart, wanneer het niet goed ging met Aruba. Ik deel thans de zorgen, wensen en ideeën van ons volk met U.

U bent onze koning. Wij richten ons vandaag tot U.”

Expresion di un Mama: “We hebben het zwaar met de eindjes aan elkaar te knopen. Om elke dag eten op tafel te zetten. De energie rekening betalen. Ik weet haast niet meer hoe.”

Dama di edad: “Ons zorgsysteem is nu een ramp! Arubanen kunnen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Soms moet je zelfs kiezen: eten vandaag, of medicijnen.”

Un taxista: “De economie is ingestort. Mijn halve straat is werkloos en dat merk en zie je overal.”

Trahado di hotel: “De mensen die nog wel een baan hebben zijn zwaar gekort op hun loon, maar hun kosten gaan gewoon door”.

Un maestra: “Het voelt alsof er de laatste jaren een chaos over Aruba is gekomen. Een overal voelbare depressie, zelfs in de klas”. Ons onderwijs gaat met vele schreden achteruit.

Un mucha: “We blijven hopen op verandering. Als we weer gaan samen praten en werken, naar elkaar luisteren kan het weer beter worden”.

Dama pensiona: “Aruba had vroeger ook veel problemen. Die hebben we overwonnen. Met verandering en een positieve samenwerking met Nederland kunnen we Aruba weer redden”.

Otro taxista: “Arubanen zeuren niet. Als we richting krijgen gaan we er tegen aan”.

Trahado di hotel: “Komt u eens gauw kijken. Zie met uw eigen ogen wat we kunnen als we samen beginnen aan de wederopbouw van Aruba, ons Huis”.

Señora: “We kunnen het allemaal weer beter maken”.

Un hoben: “Ik ga dubbel zoveel doen, op school en straks als ik werk. Want ik ben trots op mijn Aruba”.

Lider di AVP: Wij groeten U en Koningin Maxima. Wij geloven in de kracht van ons gezamenlijk Koninkrijk. Met elkaar komen wij uit deze crisis, nee, komen wij nog sterker uit deze crisis”. “

U bent het symbool van ons verenigd Koninkrijk. Net als vroeger, toen Aruba het ook moeilijk had, vinden wij met elkaar de inspiratie om ons thuis weer op te bouwen en opnieuw tot bloei te brengen”. En vergeet nooit..Aruba is ook uw huis…U bent altijd thuis op Aruba. Gods zegen, un abrazo,” Mike.