Dos hoben studiante di Aruba tabata interna pa motibo di Covid

Na final di luna di maart y comienso di april, dos studiante di Aruba, a bin haya nan mes interna den hospital na Hulanda, despues cu nan a test positivo na Covid-19 y caminda despues nan estado di salud a deteriora.

Un hoben C.A. di 22 aña a atende un fiesta priva den ultimo di luna di maart y algun dia despues a sinti sintomanan cu a pone cu su amiga colega di estudio, a dicidi pa nan bay haci un test hunto y caminda ambos a sali positivo y nan mester a bay den cuarentena.

Sinembargo e hoben C. algun dia despues a sinti cu e ta birando mas malo, cu hopi keintura y curpa dolor pa despues di cuater dia, el a cuminsa haya problema serio cu su respiracion y despues di seis dia cu el a test positivo, el a wordo transporta cu ambulance pa hospital caminda el a ser manda mesora pa Departamento di Cuido Intensivo.

Pa tres dia e hoben no tabata sa mucho di mundo, e tabata hopi swak mes y tabatin problema pa hala rosea bon, pero cu e bon atencion cu el a ricibi, el a cuminsa recupera despues cu e tabatin cinco dia den ICU.

Mientrastanto su amiga tambe a bira malo y tres dia despues cu C. a wordo interna, e amiga R. di 19 aña tambe a wordo hospitalisa cu algun complicacion, pero su falta di rosea no tabata asina serio manera esun di C.A.

Despues di 8 dia interna, el a wordo manda cas y a sigui bon te na unda cu e ta sinti su mes mucho mas mihor, pero caminda e unico problema t’e hecho cu nan ta leu di famianan aki na Aruba.

C.A. a bandona hospital despues di a permanece 15 dia eyden, pero ainda ta sinti cierto efectonan di e griep cu el a haya, cu tabata confirma pa dokternan como e Covid-19.

AWEMainta tin mas informacion di studiantenan cu tambe a test positive, pero mayoria a bay den cuarentena cu despues nan a supera sin cu nan a bira mas malo, pero nan tambe a wordo recomenda pa tuma vacuna contra di e Covid-19 aki.

Na Hulanda den prcticamente tur ciudad autoridadnan policial tin problema cu hobennan cu ta reta ordonan di Polis, ordonan di Gobierno y nan ta subi caya ya cu nan ta fada di keda cera paden.

Varios studiante tin intencion di bin pasa nan vacacion escolar aki na Aruba mirando cu na Hulanda practicamente tur cos ta limita y no por haci mucho cos.

Mayoria ta haciendo lesnan via di on line cu ta algo cu nan por haci for di Aruba tambe, pero mas tanto e tension di no por haci mucho, no por bay ni deporte of atende ningun congreso, ta pone cu den varios ciudad hobennan ta confronta Polisnan, caminda varios aresto a tuma lugar.