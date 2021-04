Gobernacion 2021-2025 no por ta un gamble cu partido nobo chikito (cu kier core stage)

“No por bay den aventura cu partidonan nobo, no prepara y no capacita pa goberna nos pais. Aruba ta pasando den momentonan unico, momentonan dificil nunca bisto prome. Nos no por hinca nos pais den man di hendenan sin experiencia gubernamental cu ta bin core Stage den Bestuurskantoor”! Esaki t’e comentario cu basicamente tur dia ta wardo scucha riba caya.

Gobernacion 2021-2025 mester di hendenan cu por deal cu Hulanda, deal cu e crisis di Covid y deal cu e preocupacion grandi den pueblo. No ta ora pa gamble cu nos fututo poniendo esaki den man di hobennan cu no tin ni e capacidad, ni e experiencia pa bay den dialogo y debate cu Hulanda.

Mester politiconan cu por sinta cu Mark Rutte y politiconan Hulandes na mesa y saca lo mihor pa nos pais.

Banda di esaki e Gobernantenan pa 2021-2025 mester por tin e capacidad di bay den dialogo cu tur nos partnernan internacional p’asina haya nan tur cuminsa bolbe Aruba.

“Partidonan nobo, cu ideanan “nobo” ta zona simpatico, pero e abismo economico, financiero y social ta demasiado profundo y dificil pa atende cu no por bay den aventuranan nobo y sin experiencia”, ta locual observadornan ta comenta.

Aruba mester personanan cu unabez eleccion pasa, ta lora manga y cuminsa traha di biaha, no uno cu ta bin core stage den Bestuurskantoor.