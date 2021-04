Inauguracion di un cunuco nobo na Santa Rosa

Na Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a haci inauguracion di un cunuco enconeccion cu Dia di Tera. Despues di hopi preparacion esaki a wordo inaugura riba e dia special aki..

E cunuco ta carga e nomber di Cunuco “E Torito”. Riba e dia aki cu ta Dia di Tera a conta cu bishita di sr. Chris Romero, Minister encarga cu Sector Primario.

N’e ocasion aki di inaugarcion di cunuco “E Torito” Minister sr. Chris Romero tabata tin e honor pa corta un pida di e mata di parchita cu tabata crusa n’e entrada di e Cunuco. Asina oficialmente “Cunuco E Torito” a wordo inaugura.

Despues Minister sr. Chris Romero a planta un mata di Mispel n’e ocasion di Dia di Tera. Minister sr. Chris Romero a wordo acompaña pa Directora di Santa Rosa sra. Nathalie Maduro. Despues di e inauguracion Minister Chris Romero a cana rond den e cunuco p’asina admira e diferente tipo plantacion cu tin.

E cunuco aki ta specialmente pa ilustra p’esnan cu no tin mucho espacio of tereno pa cultiva un of otro producto na cas. Por admira cu den un espacio chikito tog hopi por wordo logra.

Ta simplemente mester planifica esaki bon y sigur bo cunuco chikito lo bira uno exitoso. No pensa cu den espacionan chikito nada por wordo logra. Esaki ta un ehempel cu e por funciona optimalmente.

Den e cunuco aki tin planta Bacoba, Banana, Blogo, Sorsaca, Lamoenchi, Apelsina y Mandarin. P’esnan cu ta interesa pa mira nos cunuco chikito “E Torito” por pasa y admira esaki y haya algun idea y conseho con pa haci bo cunuco na cas of un espacio chikito mas exitoso posibel.