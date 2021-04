Partido y candidato nobo kier core Stage den pleno Crisis

Candidatonan nobo, hoben, cu falta di capacidad y experiencia kier purba convence pueblo pa vota pa nan, pa nan basicamente bay core stage den Bestuurskantoor despues di eleccion. Aruba, nos no por afford perde tempo den gana experiencia n’e momentonan aki.

Mester lidernan di nos nacion cu capacidad y experiencia y e curason pa saca nos pais for di e crisis profundo cu nos ta pasando aden. Un gobernacion cu manera cu 25 di juni pasa, lo bay mesa di dialogo cu partnernan local, partnernan internacional y cu Hulanda p’asina nos sali for di e impasse cu nos ta aden.

Mester lidernan cu lo bay riba mercado internacional busca inversionistanan pa crea mas inversion pa nos pais. Mester lidernan cu capacidad pa negocia un mihor acuerdo pa Aruba cu Hulanda. Mester lidernan pa sinta cu Companianan di Estatal pa yega na mihor acuerdonan pa nos ciudadanonan pa discuti tarifanan di awa y coriente. Mester lidernan pa pone turismo bek riba pia dor di negocia cu partnernan comercial y strategico.

Realmente eleccion di 2021 no ta un eleccion normal. Nos por tuma nota di candidatonan jong cu no ta presenta propuestanan concreto con lo soluciona e crisis cu nos aden. No ta cualkier eleccion, ta un eleccion particular y unico.

Aruba mester vota conciente, pa bo no haya cu despues di 25 di juni 2021, candidatonan nobo ta bai core stage den Bestuurskantoor.