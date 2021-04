“RED den Gobierno a cumpli, pero nunca mi a kere cu den MEP por tin hende cu mente maligno asina”

Partido RED Democratico formando parti di Gobierno a palabra 61 punto di accion cu ta inclui den programa di gobernacion.

“Como Minister, mi a cumpli debidamente cu enseñansa,” Minister Rudy Lampe a bisa den un conferencia di prensa dialuna atardi.

El a splica cu e programa di gobernacion cu Ricardo Croes a firma cu e otro dos partidonan, “anos a bin ta cumpli cu loke a keda firma. Asina tur siman ta reuni cu funcionarionan di Departamento di Enseñansa, trahando mas tanto posibel cu e funcionarionan di Gobierno mes.

Pero tambe a bini cu digitalisacion, programanan pa mehora di enseñansa, maneho di idioma di Papiamento y a bin cu Scol Multilengual. Ta stimula Papiamento den enseñansa na Aruba, inclui uno pa migrantenan, actualisa curriculum na loke ta habilidadnan di e muchanan.

Loke no a logra ainda ta dedica 7% di GDP na enseñansa. Pero a logra realoca cierto suma pa yuda enseñansa. A bini cu Onderwijsraad cu participacion di experto y mayornan.

Un d e prome accionnan cu a logra ta wi-fi pa scolnan na Aruba. E mandatario a haci un resumen amplio di loke el a haci pa mehora infrastructura, amplia cuponan, crea scolnan saludabel. P’esey e no por compronde di con candidatonan di MEP awor ta maneha enseñansa. Tampoco e por a kere loke Minister Dangui Oduber a post algo riba Facebook cu cual el a trata di mata partido RED.

El a bisa cu ta partido RED no a cumpli siendo cu ta MEP no a cumpli cu e plan di gobernacion. Dangui Oduber a bisa/scirbi cu RED no a cumpli cu Cannabis Medicinal cu ta para den Plan di Gobernacion firma pa tur tres partido. Dangui Oduber t’esun cu no a cumpli pasobra Cannabis Medicinal ta cay bou di su cartera.

Ora di menciona Dangui mester pone aserca, cu e scirbi, RED no a cumpli cu Cannabis Medicinal cu ta para den plan di gobernacion firma pa tur tres partido, mientras cu ta Dangui no a cumpli pasobra Cannabis Medicinal bao di su cartera.

“Dangui a skirbi RED R.I.P., ke men RED sosega na paz. Kier men el a keda sin cumpli pa despues culpa RED y pone votadornan di RED bandona RED. Esta un plan maligno.”

“Nunca mi a kere cu por tin un mente maligno asina,” e mandatario, Rudy Lampe a bisa.

Lampe a enfatisa cu nan di RED semper a actua di Buena Fe y nunca a pensa cu MEP lo por a traiciona e plan di gobernacion. E generacion cu ta bini mester tuma e lucha, Lampe a bisa.