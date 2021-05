Miss Teen Aruba International ta cla pa su temporada 2021

Despues cu aña 2020 debi n’e pandemia di Corona Virus no por a organisa ningun evento. GLW Foundation ta den pleno preparacion pa Miss Teen Aruba International 2021.

E aña aki celebrando 12 aña di eleccion unda cu durante añanan Miss Teen Aruba International a sa di demostra cu e comiscion ta traha den e mihor formacion di e candidatanan y e logronan durante e utimo 14 añanan aki cu George Winterdaal como Presidente p’e prueba di e trabou cu e candidatanan.

Paisnan unda e candidatanan a bay ta Rep Domincana, Panama, El Salvador, Bahamas, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y mas. Desde cu George a tuma e presidencia di Miss Teen Aruba y despues Miss Teen Aruba International a usa e lema: “Algo mas cu un certamen di beyeza” y tur aña ta organiza diferente proyecto.

GLW Foundation ta haci e.o Cupcake di Speranza, Un man pa nos ruman, Feed the Kids y tambe un sin fin di actividadnan caritativo cu e candidatanan. E comision organisador ta sigur prepara e candidata cu tur equipo necesario p’asina por yude den su desaroyo pa futuro.

Bo tambe kier participa? Wel ta masha facil?

E aña aki GLW Foundation a haci algun cambio masha interesante. Bo tin e edad di 15 pa 19 aña? Bo tin gana di biba un experencia unico? Bo kier representa Aruba na nivel internacional?

Wel esaki ta bo chens pa participa.

Gastonan

Hopi biaha e preocupacion di mayornan t’e gastonan halto cu no necesariamente t’asina. Mirando e situacion, comision organisador mes ta cubri basta cos di e candidata, basicamente e unico gasto t’e trahe di gala cu no necesariamente mester ta un shimis demasiado costoso, pasobra e trahe no ta saca e candidata.

E candidatanan lo ricibi di e comision organisador diferente T-shirts di Miss Teen Aruba International cual ta ser usa p’e diferente actividadnan.

Si cualkier mayor ta desea mas informacion por yama libremente George Winterdaal na 561-6151 y asina por ricibi tur informacion y detaye. Final di Miss Teen Aruba International lo tuma lugar diadomingo 18 di july den Cas di Cultura. Ultimo dia pa Inscribi lo ta awe diabierna 30 di april, Lo tin un meeting cu mayornan awe diabierna mes y presentacion pa prensa ta diasabra 8 di Mei 2021.

GLW Foundation a prepara un agenda di actividadnan creativo, social y educativo masha great mes cu hopi evento unda nan lo siña hopi, pero tambe lo have fun y disfruta di e temporada 2021. Nos ta desea GLW Foundation tur clase di exito p’e temporada nobo di Miss Teen Aruba International