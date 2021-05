Cambio di nomber di Emma School pa Scol Soeur Juliette a bira oficial

Contrario cu e caso di Colegio Nigel Matthew, e ceremonia pa honra Soeur Juliette cu su nomber riba un scol no por a tuma lugar di e mesun forma. Esaki ta debi n’e situacion di Covid y pa tene cuenta cu salud di Soeur Juliette.

Minister di Enseñansa, Rudy Lampe den un conferencia di prensa diahuebs mainta a anuncia y lesa decreto di e cambio di nomber di Emma School pa Scol Soeur Juliette. E decision aki a wordo tuma den Conseho di Minister den e reunion fecha 8 di januari ultimo.

E mandatario a splica cu e logo nobo ta un mescla di e scolnan Emma School como esun di Paso pa Futuro pa dun’e un cara nobo. Ta trata di scolnan special, cu a haya cierto percepcion den comunidad. Hopi biaha tin e pensamento cu bay Emma School ta algo menos positivo. Awor kier mustra cu esaki no t’asina. Tin diferente forma di inteligencia. P’esey, el a bisa, e muchanan special nan inteligencia emocional y spiritual ta mas desaroya cu esun di otro muchanan. Cu e rebranding no kier pa wak solamente IQ di e muchanan so, pero wak e mucha di un forma integral.

E scol na su yegada mester ilustra y duna e sentimento di zona di respet y trankilidad pa tur e muchanan. E muchanan aki tin sentimento autentico y e mayornan ora di baha nan yiunan n’e scol ey nan mester sinti nan mes orguyoso cu nan yiu ta asisti n’e scol ey unda ta desaroya otro habilidadnan cu por ta na otro scolnan no tin.

E Bijbel di prenchi na Papiamento ta un deseo, e mandatario a splica, cu e tin pa drenta tur scol publico y e no ta pa siña religion. El a recorda cu Nacionnan Uni a bin cu e proyecto di balornan universal. Unda ta bisa cu tur religion ta comparti tur e balornan universal (10 mandamento) cu ta fundeshi di e buki mas lesa na mundo. A pone esaki na disposicion di tur scol publico y tambe p’e muchanan special.

E cambio di nomber tambe ta nifica e inicio di un era nobo pa enseñansa special. Pa prome biaha tin entregamento di diploma ora cu nan finalisa enseñansa primario y secundario. Pa decadanan largo esaki no tabata posibel. Muchanan special ta caba tur e scolnan, pero na final ta haya solamente un certificado. Ministerio di Enseñansa a regla cu nan tambe ta haya diploma manera tur otro mucha.

Inspector di Enseñansa ta inspecciona a constata cu e scolnan aki, mescos cu otronan, ta cumpli cu tur reglanan.

NOMBER

A scoge e nomber di Scol Soeur Juliette, p’e balor cu esaki ta trece cu ne. E religioso aki a nace na Bonaire, pero Aruba a bira su cas. El a sigui scol na Aruba y despues na Hulanda. A bolbe Aruba pa duna les y despues di dos aña a dicidi di drenta convento riba 30 di april, 1959. Awe ta cumpli 50 aña cu el a huramenta dilanti Dios di cumpli cu e votonan religioso, di renuncia na e bida material, castidad pa sigui idealnan di Reino di Dios y acepta e mision cu dun’e.

Zuster Juliette a cuminsa duna les na Maria College unda el a traha te cu 1978. Despues a sigui duna les na diferente instituto educativo y duna Catesashi.

Importante mas cu tur cos, e mandatario a bisa, t’e legado cu zuster Juliette a laga atras t’e parti moral y spiritual pa cual no tabatin mihor hende pa pone su nomber riba e scol. “Nos ta gradici e comision cu a haci e peticion,” Minister Lampe a splica.

“P’ami ta un gran honor y un gran sorpresa ora cu Minister Lampe a informa cu un di nos scolnan lo bay carga mi nomber. Mi semper a aprecia y duna reconocemento na tur docente den enseñansa. Mi tambe a duna les na mucha y hobennan pa forma nan na prome lugar como hende,” e religioso a bisa.

El a papia di desaroyo, cambionan cu mester ta na bienestar di e mucha cu ta para central den tur tipo di educacion. Y e meta ta pa saca e maximo potencial di tur mucha. El a expresa e deseo pa nan tur sigui traha cu e mesun entusiasmo di prome dia pa enseñansa, tabata e mensahe di dje na e muchanan y docentenan di e scol.