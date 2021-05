Partidonan MFK i PNP a firma akuerdo di gobernashon

Diabierna atardi durante un seremonia kòrtiku i sobrio na Lanthùis Daniel a tuma lugá firmamentu di e akuerdo di gobernashon i un deklarashon di kompromiso entre e partidonan MFK i PNP. Tabata Sithree van Heydoorn, Pesidente di MFK, kende a fungi komo maestro di seremonia ku a splika kon tur kos a kana te ainda despues di e resultadonan di elekshon pa Parlamento di dia 19 di mart último. El a bisa di ta konsiderá 30 di aprel 2021 komo un fecha importante pa duna kontenido n’e eskoho di pueblo di Kòrsou durante e elekshonnan di 19 di mart di e aña aki.

Tabata 21 di mart ku e partidonan a firma un akuerdo di disponibilidat, anto dia 25 di mart partidonan a firma un akuerdo riba repartishon di e karteranan, anto dia 30 di aprel a firma akuerdo di gobernashon. Segun van Heydoorn ta trata aki di un akuerdo ku a traha hopi duru riba dje, kaminda a opta pa tene e akuerdo na un nivel haltu, den e sentido ku a preferá pa no bai den detaye pa loke ta trata e akuerdo aki. Pero a konsentrá riba e liñanan prinsipal di maneho di e gobernashon di aña 2021 pa 2025. T’e intenshon pa despues di e maneho di gobernashon aki bini ku un plan di gobernashon, komo tal a resaltá ku durante deliberashonnan interno a yega na e desishon ku huntu ku empleadonan públiko i stakeholders lo produsí un plan di rekuperashon pa Kòrsou.

Mas aleu segun señor Sithree van Heydoorn, Kòrsou ta pasando den krísis, den tur área, e situashon no ta esun mas mihó. For di momento ku MFK a gana e elekshon e partido a keda aserká pa diferente personanan ku ke yuda, kendenan tin idea i plannan, anto entre nan tambe personanan ku tin negoshi, pero mester realisá ku pais ta den un krísis i den e krísis aki, loke ku tabata kere ku lo ta posibel 2 aña pasá, awor aki no por!

Rapòrtnan di 2 aña pasá ku ta bisa di ke duna kontribushon, pero si e rapòrtnan ei no keda adaptá, no por uza nan den e gobernashon nobo. Mester realisá komo organisashon òf kua stakeholder ku ta, por ehèmpel sindikato, ku situashon di kambio pa e isla ta posibel únikamente si hasi kosnan huntu. Si kada ken sigui pensa ku ta su sektor ta importante i ku ta pa su sektor e mester bringa i wak pa e haña e loke ta mihó pe, anto e persona ei ta den e boto robes.

Segun señor Sithree van Heydoorn e Gobièrnu nobo ta bai pa e boto, kaminda tur hende ta riba dje, e Gobièrnu ta bai pa union, pa duna bienestar, esta e bienestar ku tin di yega te na esun mas abou den e komunidat, pero tambe esun mas haltu. Pero tur esaki mester sosodé huntu, segun van Heydoorn. Mester tira tur desakuerdo un banda i bini ku plannan fresku i nobo ku ta bai yuda Kòrsou rekuperá i sali padilanti komo pais.

Kòrsou por laga di tin rekursonan natural, pero na Kòrsou nos tin hopi talento i nos a demostrá di ta un pais ku por sali padilanti, no mester mira Covid mas komo un menasa, sino buska den Covid e posibilidatnan ku e ta duna nos. E Gobièrnu ku ta bai sinta lo bai buska pronto den Covid solushonnan i lo traha duru pa logra e metanan stipulá.

E trabounan lo no ta pa buska gloria personal, sino pa e pueblo por sinti benefisio. No ta posibel primintí benefisio mañan ku Dios ke asina ku kai sinta, esta riba un tèrmino korto, pasobra tur esaki ta tuma su tempu. Pero Kòrsou por ta sigur ku den kurso di otro aña lo mira por ehèmpel ku kayanan ta kuminsá drecha i lo wòrdu asfaltá.

Lo mira ku preis di gasolin lo baha i ku tur e rekargonan ku tin riba gasolin lo traha riba nan di manera ku preis di gasolin por baha. Asina ei tin muchu mas kos ku lo sosodé pa yuda ku mas plaka ta keda den saku di kada miembro di e komunidat aki, van Heydoorn a sigui bisa. Ta bai sòru pa benefisio alkansá kada unu di e komunidat aki. Tur esaki por si kada ken komprondé i realisá ku nos ta den un krísis i ku solamente huntu nos por kana e prosesonan aki.

Komo polítiko nos tambe a faya kisas dor di krea hopi problema entre nos mes hendenan ku ta sigui nos. Talbes e manera ku nos a eduká polítikamente no tabata bon, pero awor ta e momento pa hasi e ‘turn around’ i ban riba un otro kaminda pa union, pas i buska bienestar pa kada un di nos. Na final di su introdukshon señor Sithree van Heydoorn a deklará ku ta firma 2 dokumento, esta akuerdo di gobernashon i un deklarashon di kompromiso di parti di tur e Parlamentarionan di MFK i PNP ku ta bai drenta Parlamento.

Presidente di Nashonal Ramon Chong a sali yama danki na partido MFK pa e forma kon for di inisio a yega na e akuerdo di disponibilidat, repartishon di karteranan i e forma ku a negoshá pa por a yega na un kontenido hopi ambisioso. Segun Ramon Chong si den e 4 añanan aki bai wak akuerdo di gobernashon di Hulanda, di Gobièrnu anterior, den esun di e Gobièrnu nobo ku ta bai sinta a riska pone tur kos pa pueblo di Kòrsou detayadamente ku ke logra. Ke men ta e Gobièrnu nobo aki mes a obligá su mes pa splika kiko ke hasi. Tur loke ke hasi ta pa pueblo i ku pueblo.

Den bista di Ramon Chong aworaki ta pueblo di Kòrsou su bùrt. E Gobièrnu nobo tin un sentido di konsiensia ku e urgensia ta grandi. Tur hende a pasa den e Covid aki i nos tur sa di e impakto ku Covid a hasi. Esnan mas suak, esnan mas vulnerabel den e komunidat aki a sintié mas tantu. No por bisa ku ta bai goberná 4 aña manera nada no a pasa, tin un plan integral di mas aña ku e Gobièrnu anterior a formulá ku yama National Development Plan. Esaki a wòrdu traha ku sosten di UNDP, anto e plan ei ta kubri 2015 te ku 2030.

Awèl e Gobièrnu ku ta bai sinta lo no bai traha un plan integral nobo, e lo kue e mesun plan pa ehekutá.

Loke señor Chong a lamentá, ta ku e Gobièrnu aktual a bolbe kue e plan ei pa traha un otro plan riba e mesun plan. Pero awor e Gobièrnu nobo ta bai pa implementá e plan original. Miéntras ku Covid ta tumando lugá nos a haña nos ku un plan di alivio, anto nos ta gradesido na esei pasobra esaki tabata pa evitá ku hende ta muri, mester a sòru pa sobrebibí. Asina ei mes 108 siudadano a bai laga nos. Ramon Chong a probechá pa manda palabranan di kondolensia i deseá famianan forsa. Pero mester a duna pakete, ayudo na nos hospital, trese médikonan aserka.

Ta kabando den e fase di bakunashon ku e programa di alivio, sinembargo ta bai drenta den e di dos parti ku ta un programa di rekuperashon. Ta bai pa un National Recovery Plan. Esei ke men ku ta skohe kiko ta bon pa Kòrsou i no ta papia mas di COHO, no ta papia mas di ‘landspakket’. Ta papia di loke ta komun i koriente, anto asina ei Ramon Chong a rekomendá tur hende pa weta loke IMF i Banko Mundial huntu a traha, basá riba 4 pia ku yama ‘GRID’. Den esaki ta tene kuenta ku nos medioambiente ku mester ta sostenibel, ta tene kuenta ku e ta resiliente, inklusivo i huntu ku desaroyo. Pues e gobièrnu nobo no ta skohe pa un aventura di manera ku aki 1 aña nos ta wak. Meskos ku e promé minister demishonario di Ulanda ta papia di un plan di rekuperashon nashonal, presidente di Merka Joe Biden tambe ta papia di un Recovery Plan, Kòrsou lo kana den e trayekto ku ta mihó pa Kòrsou ku ta e plan Nashonal di Rekuperashon. Den esei lo haña tur e retonan ku tin pensá deskribí.