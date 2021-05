Presidente Conseho Supremo Electoral a trata di splica algo cu e no por splica of hustifica

Pa: Victor (Toko) Winklaar

Ta un misterio grandi di con Presidente di Conseho Supremo Electoral, drs. Glenn Thode, a trata di hustifica e uso di scanner durante e proceso electoral di dia 25 di juni venidero, sabiendo cu loke su persona ta trata na hustifica, simplemente no tin hustificacion.

E declaracion di drs. Thode riba henter e asunto aki, ta sumamente controversial, caminda hasta e hecho cu su persona no ta ‘ingeschreven’ na Aruba y tin algun aña caba bibando na Hulanda, ta algo controversial.

Entre otro Glenn Thode a duna e impresion cu loke el a declara ta manera cu ta Prome Minister demisionario, Evelyn Wever Croes, a manda su persona pa bisa, tratando di hustifica e uso di e scan, pa motibo cu tin cu tuma na consideracion e pandemia cu Aruba ta pasando aden.

Na prome lugar e Presidnete di CSE desde inicio di e pandemia na Aruba, no a biba e desaroyonan riba nos isla di cerca ya cu e tabata residencia na Hulanda pues awor practicamente loke e ta trece dilanti, simplemente no ta cuadra cu e realidad.

Usando e scanner no ta limita e contacto fisico di votadornan n’e urnanan di votacion, ya cu pueblo mester yega n’e urna pa deposita su voto, e tin cu presenta su carchi di identidad y carcha di votacion p’esaki wordo controla pa trahadornan n’e urnanan.

Ora cu nan caba di vota nan tin cu bay deposita esaki den un urna y na momento cu trata di hustifica cu e votador tin cu bay habri esaki pa pone riba e mashin di scan pa despues bolbe dobla esaki y bay tire den e buzon.

Pues en realidad tur loke e ‘plan politico’ aki ta trece cune, ya cu e ta mustra un plan politico descabeya, ta cu e ta permiti e mesun ciudadano aki, pa keda un tiki mas largo den e lugar di votacion, ya cu e biaha aki e tin cu laga scan su formulari riba cual el a vota, pa despues bolbe doble y bay tire den e buzon.

Algo no ta klop eynan, algo no ta cuadra cu normalidad, ya cu Presidente Glenn Thode ta sigura cu despues di votacion, e resultado di e scanning, lo tin cu cuadra cu loke e conteo na man a produci, pues mester conta e votonan na man tog.

E ora pakico haci un cambio, sin cu a sinta dialoga cu organisacionnan politico, sin cu a permiti miembronan cu ta representa nan organisacionnan politico den e Conseho, duna nan opinion of atende tur asunto riba esaki.

Ta bin acerca cu Presidente Thode lo a informa cu su persona no tin nada di papia cu partidonan politico, sabiendo cu e ta presidi un entidad cu tin tur cos di haber cu partidonan politico cu ta participando n’e proceso electoral.

Un declaracion asina no solamente ta controversial, pero na mes momento ta un falta di respet formal pa henter e proceso cu su persona ta presidi, ya cu Conseho Supremo Electoral, no ta un un departamento social of deportivo of cualkier otro indole, ya cu e ta un proceso democratico caminda pueblo tin e derecho sagrado di scoge su Gobierno for di organisacionnan politico cu ta participa p’e proceso electoral aki.

Si Glenn Thode no ta compronde cu e tin cu duna partidonan politico e respet necesario, anto su persona ta dirigiendo algo cu e no ta compronde kico ta su responsabilidad y kico e tin cu haci den e funcion aki.

Den henter su declaracion duna siman pasa, no por a saca afo un declaracion caminda por hustifica den un forma cla, e urgencia cu tin tras di uso di un scanner den un eleccion cu Thode mes a declara cu el a bin mucho riba man.

No solamente esey, pero ora cu for di su propio palabranan bin dilanti cu ta for di despues di eleccion 2017 a papia pa bin cu cierto tecnologia y awor casi cuater aña despues esaki no ta cla ainda, anto e problema grandi ta sinta cerca e propio Conseho Supremo Electoral cu no a insisti y no a sigui presiona Gobierno pa trece e cambionan necesario den leynan p’esaki por a tuma lugar.

Glenn Thode mescos cu Prome Minister y Director di Censo, ta poniendo presion riba un comunidad cu ta masha tradicional den su proceso electoral y cualkier cambio di e indole aki, lo trece confusion, lo trece problema pa principalmente nos hendenan grandi, pero na mes momento esaki lo habri caminda pa permiti fraude tuma lugar.

Simplemente no ta necesario pa haci uso di scan den un eleccion cu ta tres luna prome cu su tempo, cu a wordo yama pa un Gobierno cu a fracasa y caminda net e mesun Prome Minister demisionario aki, tin algo di haber cu henter e asunto aki.