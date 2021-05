Prome Minister ta anula medida cu su Gobierno y su persona mes a tuma

Tin un dicho na Ingles cu ta bisa lo siguiente: “You can fool some of the people some of the time, you can fool some people all the time, but you cannot fool ALL the people ALL the time.”

Prome Minister demisionario Evelyn Wever Croes su carera como politico ta marca p’e pensamento aki caminda e tubo di mas grandi cu el a dal den su carera politico y como gobernante, ta di haci net lo contrario na su promesanan haci den campaña electoral di 2017.

Evelyn a sigura pueblo cu e lo no tuma ningun medida pa drecha e situacion financiero di e pais, pero a bira haci net lo contrario.

El a para na porta di refineria y sigura cu si tin un porciento cu e refineria por wordo habri, e lo haci esaki, pero a drenta den Gobierno y no solamente a laga sera e refineria cu lo mester a wordo opera pa CITGO, pero el a permiti e compania aki bay Merca bek sin paga un suma di 300 miyon florin cu e mester a paga si e no a cumpli cu e contract.

Diabierna anochi, tabata un sorpresa grandi pa scucha Evelyn Wever Croes tin e curashi di bin dilanti y anuncia algo grandi pa pueblo, algo cu lo alivia e sufrimiento di pueblo, esta cu desde prome di mei, pueblo no mester paga mas pa su remedi cu a wordo kita for di pueblo pe e propio Evelyn Wever Croes.

Cu e tin curashi di hunga awor como un Super Hero cu a aparece di repente pa scapa pueblo di un ‘villiana’ cu a kita remedi inhustamente for di pobernan, for di hendenan grandi, mientras cu e villiana mes t’e propio lider di MEP.

E forma di procede aki sinembargo ta algo cu ta tipifica Evelyn su carera como mandatario, caminda recientemente su persona mester a wordo coregi pa Secretario di Estado Raymond Knops, ora cu el a insinua cu ta Hulanda a exigi pa su Gobierno reduci gasto di salubridad cu 60 miyon florin pa aña.

Knops den su Hulandes bon cla a mustra cu e plan di kita remedi for di pueblo tabata un iniciativa di e propio Evelyn Wever Croes.

Mesun cos e lider di MEP a purba cu e asunto di reduccion di salario y beneficionan di trahadonan publico cu 12.5%, bisando trahadornan cu ta Gobierno Hulandes ta exigi esaki, pero atrobe Raymond Knops a bin dilanti y bisa cu Evelyn ta gaña cu ta su persona a presenta e idea aki na G obierno Hulandes cu a bay di acuerdo cu esaki.

Pues cu awor e lider di MEP ta bolbe bin dilanti y trata di salba un pueblo cu a haya otro sla duro ora cu a bira cla cu pueblo tin cu paga pa su remedinan cu e tin decadanan ta wordo subsidia pa esaki dor di AZV, un biaha mas Evelyn ta punta dede den direccion di AZV pa a tuma un medida asina drastico.

Pero pueblo ta corda bon cla cu ta Minister di Finansa demisionario Xiomara Maduro a bin dilanti y anuncia e medida aki den cuido medico pa awor tira culpa riba AZV.

Prome Minister demisionario sinembargo diabierna anochi no a ni sikiera papia riba e decision di dokternan di cas pa reduci nan servicio na pashentnan pa motibo di medidanan tuma pa Evelyn Wever Croes su Gobierno caminda pueblo un biaha mas ta wordo perhudica.

Evelyn kier ta un Super Hero, pero na mes momento e ta sigui insisti di ta un Super Gañado di pueblo! El a cuminsa sinti e rosea cayente di pueblo y pesey e cambio aki de pronto.