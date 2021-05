Votacion Electronico tin su consecuencianan

Parlamentario di AVP, drs. Mervin Wyatt-Ras, durante conferencia di prensa, a trece padilanti cu aki 2 luna Aruba ta bay urna electoral pa eligi su Gobierno. E eleccion aki ta esencial pa fiha rumbo di nos pais. El a menciona cu mayoria di nos poblacion ta desea un cambio. Hopi persona no ta contento con Gobierno ta anda cu finansa publico, Covid-19, FASE, maneho di labor, asuntonan social, husticia, salubridad y enseñansa.

Por a topa diferente persona den nan hogar cu no tin awa of coriente y no tin cuminda pa pone riba mesa di nan famia.

Nos pueblo ta cansa di tanto mentira y promesa di e Gobierno actual sin cu ta cumpli. E.o. por menciona cu Gobierno a priminti cu lo baha edad di pensioen, mientras a subi’e. A priminti cu lo baha prijs di awa, coriente y prijs di comestibles, pero esakinan a subi. A priminti cu lo mehora cuido medico. Sinembargo enbes di sostene cuido di salud a tuma medida.

Nos pueblo tin cu paga pa medicina (lista positivo), nos grandinan tin cu paga pa djente falso mientras dokter y specialistanan tin menos entrada y e lista di espera di operacionnan a subi drastico.

E Gobierno cu lo ser eligi mester ta un Gobierno cu ta consisti di personanan cu tin experencia y cu sa kico nan ta haci. E Gobierno aki no mester bay experimenta, manera esun aki. Ta urgente pa atende cu hamber y pobresa y tambe atende cu e sector laboral, pasobra ta importante pa crea empleo pa nos ciudadanonan. Esaki no solamente den sector turistico, pero tambe tin cu diversifica nos economia y fortifica entrepreneurship. Personanan cu kier lanta nan propio negoshi, cu ta struggle cu e “redtape”, tin cu haya sosten pa continua. Tin cu stimula nos mercado local p’asina nos por sobrevivi e situacion financiero-economico precario di nos pais.

Tin cu fortifica alabes e sector social. Nos ciudadanon lo mester haya atrobe suficiente placa den nan cartera pa biba y mantene nan hogar.

E crisisplan no a duna resultado satisfactorio. E famia como pilar di nos comunidad mester haya sosten. Funcion di un famia ta pa educa y fortifica e ser humano cu valor, norma y habilidadan hunto cu amor y cariño pa forma ciudadanonan humano.

En especial ora mayornan bai traha lo mester ta posibel cu tin bon acogida pagable pa nan yiunan. Tambe esnan cu ta bin di famianan cu no tin entrada mucho halto. Pues mester fortifica e “vangnet” rond di nan. Por bisa cu e Gobierno aki a perhudica Tra’i Merdia, no a implementa e ley di crèche y no a sigui cu Tra’i Merdia pa nos hobennan.

Ademas Gobierno a tuma su retiro na momento crucial cu nos pais a ser confronta cu landspakketen di medida cu e Ministro Presidente y su Gobierno a firma cu Hulanda. A entrega autonomia di nos pais pa despues sali na careda y laga pueblo cu e consecuencianan fatal. Awor esnan di MEPORED cu no kier carga responsabilidad pa nan actonan, si ta cana bai na casnan busca voto. Esey ta un paradox of ta contradictorio. Dicon awor si mester di pueblo?

Ademas e Gobierno demisionario cu solamente por atende cu asuntonan pendiente of “lopende zaken” kier introduci un sistema nobo di votacion y conteo di voto. E sistema electronico di voto ta ensera cu no solamente ora vota ta scan e biljet, sino tambe ora di conteo, esaki ta tuma lugar na un forma electronico.

Nos fraccion y nos partido a protesta energicamente contra di sistema aki, tambe mirando e reaccion den nos pueblo. E transparencia cu tin normalmente durante e proceso electoral, e siguridad cu nos pueblo ta sinti cu e sistema democratico, no por ser garantisa dor di e sistema electronico cu Gobierno kier introduci liher y sin consulta.

Banda di esey e sistema electronico lo costa nos pueblo cu no tin ni pan pa come, paso tin cu busca profesionalnan den IT pa guia e sistema, mester di aparatonan electronico, scanners y boluntarionan cu sa kico nan ta haci ora bai scan y procesa informacion ora conteo tuma lugar. Pa proteccion contra di Covid Gobierno tin cu bira creativo y busca formanan pa anda cu esaki ora di votacion.

Por introduci un bon sistema cu personanan por warda den na auto y ser atendi di e forma aki ordena pa evita contagio. Y lo tin cu tuma tur medida di precaucion cu ta bai costa nos pais menos placa cu e sistema digital. Alabes por pidi p’esnan cu ta bai asisti e votacion vacuna pa evita contagio y cu por tuma tur e medidanan di precaucion manera indica dor di DVG.

Un Gobierno cu a yena un sporthal yen di hende, hunto cu un Minister na porta pa duna tur hende man, pa tuma vacuna no por tin miedo di atende cu votacion responsable y safe pa Covid.

Nos sistema democratico ta importante. N’e momento aki ta urgente cu nos pueblo por haci uso di su derecho di voto na un forma transparente, sea pa cual partido cu e ciudadano kier vota.

Pasobra esey ta derecho fundamental di cada ciudadano. Wyatt-Ras ta para p’esey pa garantisa cu nos hendenan por vota y no cambia e sistema dor di un Gobierno demisionario cu lo mester regla asuntonan pendiente (lopende zaken) so y no cambio di proceduranan y/of leynan nobo.