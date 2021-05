Accion di Polis pa actividadnan politico Ta completamente na bentaha di Gobierno demisionario

Si Aruba tin un pandemia, si tin cu cuida otro pa evita cu e pandemia aki escala y bira mas serio y si tur hende mester ta mas cauteloso y mester ta atento n’e Decreto Ministerial cu cual autoridadnan policial ta actuando.

Sinembargo na mes momento tanto autoridadnan policial como e propio Gobierno demisionario tambe tin cu compronde cu e tradicion politico di e isla, ta uno cu simplemente no por wordo poni un banda sin mas, cu of sin pandemia y ta keda na cada partido y cada politico, pa mira con nan mes ta implementa nan seguridad y seguridad di e cas di famia cu nan ta bishita.

No ta for di awor AWEMainta a publica cu Gabinete Wever Croes cu ta demisionario, lo y ta usando e pandemia como un proteccion pa un periodo di gobernacion malisimo y tur dia por mira con Gobierno ta trata di sconde tras di e escudo cu yama pandemia of Covid-19.

Tambe AWEMainta a yega di señala cu den e draaiboek di e campaña aki di principalmente partido MEP, e plan pa saca mas tanto probecho for di e pandemia, ta number uno riba e lista di e partido geel.

Tin cu stroba rivalnan politico mas tanto cu por, tin cu evita cu e mensahe negativo riba Gobierno di MEP, ta yega den casnan di famia rond Aruba, algo cu ta practicamente inevitabel.

Ya caba for di celebracion di Dia di Himno y Bandera caminda un evento di drive thru y drive in na Cas di Partido a converti su mes den un muestra di poder di e partido berde, Gobierno demisionario a busca tur forma pa evita cu e tipo di actividad asina bolbe wordo ripiti.

Algun dia despues di e evento aki, Gobierno usando DVG y e Crisis Team, a dicidi di introduci algun medida nobo, entre cual tabata prohibicion di cualkier actividad di drive thru y drive in, sin cu inicialmente nan a realisa cu esaki lo pone negoshinan di bende cuminda cu tin drive thru, out of business.

A core cambia esaki y a permiti e negoshinan aki sigui duna e servicio di drive thru, pero a dicidi di mantene e medida aki si pa principalmente actividadnan politico, principalmente di partido di oposicion AVP.

Sinembargo presencia di pueblo na Cas di Partido, e anhelo di hopi hende pa papia cu politiconan di partido AVP, ta pone cu ta dificil pa practicamente pone e partido AVP lam y den fin di siman cu ta tras di lomba, un biaha mas por a mira e impacto berde cu tin den varios bario.

A manda Polis pa controla diferente actividad, a trata di para algun y plama hendenan dor di otro, bisando cu esaki ta un Decreto Ministerial cu ta wordo viola, pero na mes momento e propio partido di MEP cu su Gobierno a introduci e Decreto aki, tambe a tene diferente actividad rond di e isla.

Ta mas cu claro cu e intento di usa e pandemia pa trata di minimalisa e influencia politico di partido AVP y otronan, pa sin duda beneficia interesnan politico di partido MEP, lo no duna fruto ya cu tin asina hopi ehempel pa mustra cu tanto Gobierno como otro instancianan den henter e pandemia aki, no tur ora ta sincero cu pueblo.

Tin controlnan cu nunca ta tuma lugar riba centronan nocturno di aliadonan di partido MEP den ultimo tres aña y mey di gobernacion, caminda ora cu Polisnan bay n’e centronan aki, ta wordo avisa cu tur cos ta na ordo y cu nan ta permiti.

Ta sitionan cu tabatin centenares di hende riba otro, den hopi di caso sin mondkapjes, pero a ser permiti pa sigui opera y awor di repente tin cu bisa cu Gobierno demisionario ta trata di influencia e campaña di su rivalnan.