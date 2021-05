No por permiti p’e desaster di CITGO ripiti su mes!

Siman pasa UPP a emiti un comunicado indicando cu UPP ta para 100% tras un “state of the art refinery”. Aruba ta pasando dor di un temporada dificil y e pandemia a mustra con vulnerabel e mundo turistico ta. E ta un necesidad pa crea otro opcion pa desaroya economia y ta obvio cu reapertura di e refineria ta bin na mente.

Durante e ultimo eleccionnan e tema di reaprtura a hunga un rol importante, pero mas como un promesa di campaña y no como un posibilidad realistico. Con nos por evita cu un biaha mas e pueblo di Aruba y particularmente e pueblo di San Nicolas lo wordo engaña?

UPP ta di opinion cu en todo caso e biaha aki si transparencia y responsabilisacion lo tin prioridad p’esnan cu ta encarga cu e reapertura. No por bay sconde tras di e hecho cu RDA ta un compania riba su mes, pasobra na final di cuenta e doño exclusivo ta e PUEBLO ARUBANO! Nos no por permiti cu atrobe por ta bay tin un acuerdo sin cu Parlamento ta wordo poni na altura y nos haya ripiticion di un aventura di 2000 pagina, cu casi tur hende den Parlamento a bay di acuerdo cu ne, sin lesa esaki, segun Booshi Wever.

Nos pueblo ta pues e unico accionista y Minister-President Eveline Wever-Croes ta representa nos pueblo como Presidente di Hunta Comisario di RdA . Sra. Wever-Croes mester percura pa prome RDA firma cualkier documento, e pueblo Arubano MESTER wordo poni na altura di TUR e detayenan. Ya caba tin hopi speculacion rond di henter e asunto aki.

UPP a compronde por ehempel cu e tankinan a ser pasa pa un compania. Si esaki ta berdad, cua compania y bou ki condicionnan? Dicon esaki pueblo no sa? E pregunta cardinal ta cu si un Gobierno demisionario por compromete un otro Gobierno y pa cuanto aña?

Cada bes e Minister Presidente ta bisa cu e no sa mucho pa stroba ta RDA ta deal. Wel a bira tempo pa e cuminsa exigi pa haya sa mas.

E siman aki UPP lo haci algun preguntanan n’e Minister Presidente cu copia pa Parlamento tambe. UPP un biaha mas ta declara enfaticamente di ta para 100% tras di un “State of the Art Refinery”. Un reapertura cu por conta cu sosten di TUR partido politico pa evita polemica inecesario y na unda ta buta interes general na prome lugar.

UPP ta conciente sinembargo cu pa logra cu tur nanishi lo ta den e mesun direcion, ta imperativo cu henter e pakete MESTER wordo publica pa pueblo sa kico realmente lo bay pasa cu e refineria, pero tambe kico reapertura di e refineria lo nifica p’e desaroyo di San Nicolas mes.

UPP ta sugeri entre otro cu prome cu corta un pida hero, simultaneamente mester tin un order con pa reemplasa loke ta ser corta. Trabounan di desmantelacion mester bay sam sam cu construccion di e “State of the Art Refinery “. Pakico esaki?

Nos no por permiti cu despues cu tur cos wordo corta cu, btw tin balor di biyones como “scrap-iron”, wordo bendi y Aruba no tin un “State of the Art Refinery “! Banda di e condicionnan aki, mester condiciona cu mester cuminsa cu “built-up” di San Nicolas. Pues nos pueblo mester sinti cu e biaha aki realmente nos lo haya e boter di awa pero yena cu awa pasobra e pueblo di San Nicolas tin hopi sed.

Esaki t’e REBOOT SAN NICOLAS 2.0. cu lo mester percura p’e MANECE NOBO PA SAN NICOLAS!