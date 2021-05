Sra. Grace Maduro ta tuma despedida di Beheerraad di Corte Comun di Husticia di Aruba, Corsou, St. Maarten y Islanan BES

Na 2010 Grace Maduro a keda apunta como Presidente di Directiva di Conseho di Administracion di Tribunal Comun di Husticia di Aruba, Corsou, St. Maarten y Islanan BES (Beheerraad). Despues di fungi durante e prome 5 aña Grace Maduro como Presidente di e conseho aki, a acepta pa keda 5 aña adicional como miembro y awor a yega e ora p’e retira di e conseho.

Apesar cu Grace Maduro no ta abogado ni hurista, e ta un lider y un profesional cu experiencia amplio den re-organisacion y maneho den diferente sector manera Project Bureau Status Aparte (1983-1986), Project Bureau Organisatie & Efficiency pa Land Aruba (1986-1989), Hefe di Personal na Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal (1989-2008), Senior Manager na KPMG Aruba-Advisory (2008-2010) na unda el a fungi como Kwartiermaker pa Ministerio pa Salud, Medio Ambiente y Naturalesa pa país Corsou, Director y co-doño di Fantastic Gardens Aruba (2010-presente).

E Beheerraad a keda forma na momento cu a bin cu e Ley di Reino (Rijkswet) y Aruba a forma parti di e Corte Comun di Husticia (Corte) desde 10 di october, 2010. Beheerraad bon mira, tin dos tarea primordialmente. Na prome lugar, e ta supervisa e maneho operacional di e Corte p’e paisnan. Entre otro esaki ta ensera supervisa e implementación di e plan anual y e cyclo di planificación & control incluso presupuesto, y e Directiva ta adapta e cuentanan anual di Corte. Ademas di esaki tin consultanan regularmente cu e Executivonan di Corte–riba maneho operacional di asuntonan manera continua y amplia e implementación di sistemanan nobo di IT, maneho di personal, financiero, mantencion y reparacion di edificionan y infrastructura a largo plazo.

Un regla fundamental den funcionamento di Corte ta cu riba 1 di april e cuenta anual di e aña anterior mester ta riba mesa di nos Ministernan. Un regla cu Beheerraad ta cumpli cabalmente cune. Esaki ta trece un planificacion y control hopi estricto. Su experiencia ta amplio, tambe den organisacionnan cu a duna e abilidadnan necesario pa por funciona optimalmente den un rol di “Toezichthouder” cu hopi exito. Grace Maduro den su trayectoria tabata Miembro di Directiva di entre otro: Stichting Arubaanse Muziekschool, Stichting WitGeleKruis Aruba, Stichting Combin A (Basisschool de Schakel) y Stichting Aruba Insight Seminars. Claro no tur pareu, pero si e trabou di un toezichthouder ta algo cu e semper a haya masha interesante.

“Tur e experencianan aki a yudami den e tarea di ta un “trahador di brug”, conectando y fortificando e lasonan profesional entre e diferente islanan y ta algo cu a enrikese mi experiencia masha hopi mes. E proceso no tabata facil pasobra ora Antiyas a bai for di otro, St. Maarten y Corsou a haya nan status aparte. Bonaire, St. Eustatius y Saba a bira Caribisch Nederland, cu un status di gemeente. Nos a cuminsa traha basa riba e leynan nobo y mester a cuminsa traha na un manera nobo y completamente diferente. E isla mas grandi Corsou cu tabata custumbra di traha na un manera, mester a ahusta y custumbra cu un manera nobo cu e participacion igual di un y tur.”, asina sra. Maduro ta conta.

Grace Maduro a sigui splica cu como Presidente di Beheerraad el a hay’e ta schors reunion varios biaha p’asina tur participante reflecciona y trece un ambiente di toma di decision na unda tur partnernan den e conseho por a participa riba un base di igualdad. Pues un dinamica completamente diferente di loke nos tabata custumbra cu’ne. Durante e periodo aki hopi aspecto a cambia y nos a siña tene cuenta cu e participacion di un y tur enbez di tuma di decision unilateral. Tabata diferente pero un otro asercamento cu a trece solucionan nobo pa cualkier impase entre e miembronan di Beheerraad. Y na final nos a logra crea un ambiente di trabou cu un participacion profesional y igual di cada miembro.

“Asina nos a logra sobrepasa e structura di inigualdad entre e diferente partnernan di Antiyas (structura bieu) y awendia nos ta traha riba un base di respet mutuo na unda e interes di Corte riba cada isla ta prevalece. Esey no kier men cu cosnan ta bay facil” Maduro a expresa.

Grace Maduro: “Un danki special ta bay pa sra. Marja van Kuijk, e “kwartiermaker” cu despues a representa e islanan BES den e prome Beheerraad. Sra. Van Kuijk a hunga un rol importante den realizacion di e proceso di cambio aki. Danki na su esfuerzo y colaboracion a trece un balanse tambe den e constelacion di hende homber y hende muher den Beheerraad. E prome añanan cu sra. Liesbeth Hoefdraad como Presidente di Corte tambe tabata un experiencia hopi bunita. Sra. Hoefdraad tabata un ‘tiger’ cu tabata defende su neishi cu yama Corte. Algo cu mi semper a aprecia di dje. E tabata defende Corte y traha n’e desaroyo di Corte tabata su tarea primordial. Y den esaki a comunicacion cu mi persona como Presidente di Beheerraad tabata hopi estrecho.”

Na 2019 na momento cu Covid-19 a cuminsa afecta nos, a cuminsa cu e reunionnan online. Unda antes e reunionnan tabata tuma lugar n’e diferente islanan, awor ta tuma lugar riba un plataforma digital aunke cu esaki no ta mescos un reunion den persona. “Loke cu a sobresali como un factor importante den e experiencia unico aki trahando cu otro ta cu nos cada un ta bin di diferente custumber y cultura. Den e literatura Antiyano esaki ta wordo yama e “Gespleten Persoonlijkheid” Personalidad Dividi. Despues cu e Antiyano/Arubano traha y studia na Hulanda y regresa nos islanan, nos ta sinti hopi biaha cu nos no ta pas mas debi cu nos a cambia y a adapta na e pais di nos estudio. Personalmente mi tabata hopi consciente di e fenomeno aki, pero sigur mi experiencia den Hospital di Aruba na unda mester a traha profesionalmente cu un y tur a yuda mi pa no keda pega den e proceso aki. Mes facil cu mi ta delibera y discuti cu mi colega di BES, mes facil mi ta haci esaki den Papiamento cu mi dos otro coleganan di Corsou y St. Maarten.

Nos NO ta carece di nada pata un ‘Koninkrijksmens’. Es mas,danki Dios cu nos ta comprende nan mihor cu nan ta comprende nos. “Nos mester siña para den un zona di neutralidad y haya nos propio lugar den nos ambiente di Reino.” Den esaki respet pa otro y atencion pa cada situacion di e paísnan ta un factor hopi importante den logra e cooperacion cu nos mester. Al final como miembro di un Reino nos tin hopi di ta orguyoso di dje. Nos ta papia y comprende mas cu un idioma. Nos ta profesional y nos tin atencion p’e situacion di cada comunidad riba su mes. Den Corte e Arubiano ta wordo yama “mondig”. Na mi parecer nos ta ‘asertivo’ y esaki ta un aspecto fuerte den nos forma di anda cu otro. Como colega nos ta defende tur isla.

Un punto debil den e atencion pa islanan BES ta keda e asunto cu despues di 10 aña ainda e “huisvesting’ di Statia no ta cla. Boskalis por saca un mamoet tanker for di Suez Canal, pero no por logra trece 4 muraya di beton pa un edificio apropia pa St. Eustatius. Hopi regla di licitacion Europeo, burocracia y falta di conocemento di e situacion local ta impedi esaki. Riba un isla chikito esaki por ta un problema cu bo mester por resolve den un forma pragmatico. Den 10 aña mi a experiencia un falta di comprondemento di e proceso aki dor di esnan responsable. Y mescos nos ta habri pa critica nos mester por duna nos critica como Beheerraad pa yuda drecha e situacion aki. Nos por ta satisfecho cu e esfuerzo di Aruba, Corsou y St. Maarten pa cumpli cu e responsabilidad pa edificionan di Corte riba cada un di e islanan. Den tempo di Covid-19 aun mas dificil pero e tin e atencion necesario.

“Mi ta considera e trabou aki como uno cu, a pesar di hopi desafio, mi a haci cu placer y determinación pasobra importante tabata y ta keda pa nos demostra nos mes cu nos (tabata) por e trabou na beneficio di tur e miembronan di Beheerraad den Reino. Al final nos tur ta profesional y NOS POR. Mi a traha bon cu tur 2 Ministernan di Aruba di Husticia desde 2010. E Rijkswet (Ley di Reino) t’e hueso di lomba di e funcionamento di Corte y parti di nos exito. Esaki ta un prueba mas cu nos mester sigui desaroya profesionalmente y traha hunto a base di respet mutuo.

Sra. Grace Maduro ta sigui splica cu despues di 10 aña e por mira atras na un temporada na unda, cu respet, profesionalismo y comprondemento entre tur 4 miembro di Beheerraad ta prevalece. A logra pa traha hunto manera partner individual y igual den Reino Hulandes. Beheerraad lo keda traha pa sigui profesionalisa e organizacion, cu un enfoke continuo pa mehoracion di servicio na su clientenan. Automatisacion mester sigui p’asina duna un bista mas cla riba e progreso di e casonan, y na unda por gana eficiencia den maneho di e casonan.

E ta satisfecho, pero contento cu e por sigui aporta den Reino por medio di Leerorkest Aruba cu otro islanan. “Y mi a siña den e periodo aki cu nos mester traha hopi mas eficaz y cu tur nos pasion na proteccion di nos muchanan. Mi ta spera cu mi por sigui duna mi aporte na e implementacion di e Codigo di Proteccion di Mucha y Hoben y yuda nos profesionalnan pa bin cu e cambio necesario pasobra CADA MUCHA ABUSA TA UNO DI MAS.”, asina Grace Maduro a finalisa bisando.