Ta usa AZV como cabay di campaña pero no ta presenta alternatina

Te dia di awe mi no a tende niun partido politico bin cu un alternativa real pa cu AZV su gastonan ta blo hunga politica, pero atrobe no ta bisa e pueblo kico si por.

Mirando cu desde februari ta hacienda wega cu e cuenta di AZV su remedinan y awor a bin sali di malo despues di a introduci medida dia 1 di april ultimo y di un dia pa otro ta core kita e medida cu mesun pretexto cu a usa na februari pa despues di eleccion re-introduci e mesun medida atrobe pasobra a logra gana eleccion.

Pakico no ta bin splica pueblo kico realmente t’e problemanan di e gastonan di AZV?

Dicon no ta publica e raportnan anual financiero di AZV pa un y tur por mira y husga cu nan propio wowo kico por t’e problema?

Loke mester sosode ta elimina e AZV-Plus cu ta costando e pueblo un dineral y cu ta wordo tapa p’e pueblo no haya sa con nan ta wordo manipula pa paga e diferencia di e gastonan dimas cu e prima no ta cubri. Pueblo ta, carga e peso di e luho cu e politiconan mes tambe ta gosa di dje.

Dicon ta cay riba e punto aki? Esey ta pasobra si bo para keto un rato y cuminsa realisa con e cuenta ta hinca den otro un mucha mes por bisabo cu aki bo ta wordo pasa un fastball.

Si tin un plafond p’e prima di AZV di 84 mil pa aña esey ta nifica cu e ambtenaar y e politiconan ta contribui maximal pa aña 840 florin na prima di AZV-Plus pa henter su familia goza di esaki. E plus aki ta encera hopi previlegio cu esnan cu no ta ambtenaar Minister of Parlamentario no tin, pero si ta haya e gastonan aki riba nan cuenta pa paga via di e landsbijdrage tur aña.

Djis tuma un ehempel abo tin derecho riba dientista ortodontista chiropractico bril nobo cada 2 aña extra fysio etc? Awel ban djis tuma bril nobo cada 2 aña. Si bo djis wak e prijs di un bril y bisa mes si ta 1500 nan ta haya cada 2 aña pa persona esey ta nifia 750 pa aña awor e casa y yiunan tambe tin derecho di haya mesun cos pues si e casa so mes tambe ta haya un bril, ya caba pa aña e gasto di 1500 pa aña ya caba a surpasa e prima cu ta wordo paga. Awor no ta tur ambtenaar ta paga 840 pa aña tampoco pasobra esnan cu ta gana menos ta paga menos. Con a para cu e otro gastonan cu ni a wordo menciona ainda pa demostra cu e e prima aki no ta cuadra.

Pues ken t’esun cu tin di cubri e diferencia aki cu ta causa e deficit den AZV fuera di tur otro sorto di gastonan halto y exorbitante den e organo aki?

E informacionnan aki tur partido politico ta keda keto riba y no ta papia pa pueblo no haya sa con nan ta wordo previlegia nan mes rib abo custia.

Dicon OM, ARA, no ta cuminsa un investigacion aki pa wak kico ta pasando den AZV y con e tipo di cosnan aki ta wordo administra y si Gobierno di berdad ta cumpli cu tur su pagonan cu e mester haci? Gobierno por demostra realmente cu nan ta pagando e prima di 1% na AZV? AZV por demostra den su administrcion e entradanan y e gastonn real di AZV-Plus?

Cada bez cu puitonan sali bo por haya tende cu departamentonan tin debe grandi na belasting AZV y AOV. Con esaki por ta posibel?

Dicon pa un si mesora ta boet etc y pa otro ta complaciente y tolerante?

Djies un ehempel dia e pos di Serlimar a habri boso ta corda? Y asina tin mas cu a yega di sali den publicidad y awor ken ta paga pa tur e fayonan aki?

Djies para bandi caminda ofrece sticker cu bandera no t’e manera pa convence e pueblo pa vota pabo y dunabo e derecho di mañan sigui maltrate y pone mas gasto riba su lomba. A bira tempo pa pueblo cuminsa bira mas critico y realisa con nan ta wordo manipula y engaña, ora nan bin serca bo puntranan kico nan a haci na bo beneficio.

Pues e gastonan di AZV por wordo saca di otro manera cu no mester bay perhudica esnan cu AZV wordo lanta pe y asina no cumpliendo cu e meta real di pakico AZV a wordo lanta.