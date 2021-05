“Cuido di salud ta funciona no danki na Gobierno, pero a pesar di Gobierno”

“Cuido di salud ta funciona aworaki, no danki na Gobierno, pero a pesar di Gobierno”. Esaki tabata un di e criticanan mas fuerte di dr. Selene Kock, specialista di pulmon, durante di su anuncio di entrada den politica riba lista di partido AVP. Su introduccion tabata impresionante! Principalmente p’e contenido di su discurso y e caracter di e persona Selene Kock mes. Un otro anochi di “WAW” den Cas di Partido AVP!

KEN TA SELENE KOCK?

Nos conoce como e dokter, specialista di pulmon, cu a bira cara di cuido medico durante di e pandemia. E t’e dokter cu ta corda nos pa tene distancia y tapa nos boca y nanishi pa proteha nos mes di e enfermedad. Incansabel y semper amabel.

Trankilo den su actitud, pero exacto y fuerte den su expresionnan. Un profesional impresionante!

Pero Selene Kock ta tambe e persona cu a siña traha duro y persisti pa yega su metanan den bida.

Como hoben studiante e mester a haya les na su cas, pasobra e no por a bay scol pa motibo di enfermedad. El a recupera y a bay studia pa dokter y despues pa specialisa den e area di enfermedadnan di pulmon. E ta un dokter hoben cu henter un carera su dilanti y asina mes e ta sigui studia y hisa su nivel di profesionalismo medico. Na cas e ta mama y awor politico.

CUIDO MEDICO NA ARUBA

Dr. Selene Kock no ta laga niun duda cu e no ta di acuerdo cu e maneho di e Gobierno y di e Minister di Salubridad actual. Y e ta papia pa henter sector di cuido medico na Aruba. El a mustra cu nos cuido ta na caminda pa “crash”.

Si no ta p’e hospital nobo, nos cuido no lo ta loke e ta awe. Y ainda por mihor. E nivel di capacidad di nos dokternan ta masha halto y nan por mas, pero si nan no ta haya e sosten y oido di Gobierno, pueblo no lo haya mihor cuido.

Un otro ehempel di e maneho di cuido medico cu dr. Kock a desaproba totalmente t’e decision di corta 60 miyon florin den cuido medico mei mei di un pandemia! E consecuencianan di esaki ta grave. Y no ta trata solamente e remedinan cu a kita iresponsabelmente. Ta trata di e cortamente den henter cuido medico, na momento cu lo mester inverti den cuido medico.

E retiro di por lo menos diez (10) dokter di cas ta haci cu mas cu 25 mil pashent ta bay keda sin dokter di cas! E necesidad pa rescata, reconstrui y renoba nos cuido medico ta urgente, segun dr Selene Kock. Cu dr. Selene Kock, partido AVP ta bolbe pone un dokter profesional riba su lista y ta hisa e nivel di capacidad y experiencia di e ‘team berde’ ainda mas!