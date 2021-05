Depresion ta algo hopi comun den nos comunidad y merece hopi mas atencion

Comunidad henter a bay den shock ayera mainta y a keda hopi conmovi, ora un hoben a dicidi di pone fin na su bida, anunciando esaki cu anticipacion riba Facebook, den bista di hopi hende.

E hoben Jhon Semeleer ta trahando cu Divi Phoenix, pero ta conoci cu e ta sufri di depresion pa algun tempo caba pero ayera e malesa cruel aki a domin’e por complete, te cu el a yega na ehecuta loke kisas e tabatin un tempo caba pa haci.

Fuera cu e forma con el a haci esaki y pa cual tabatin basta testigo, entrenan coleganan di trabou di dje, autoridadnan policial, turistanan kedando den e hotel y otronan cu a acudi n’e sitio, e impacto di e accion aki, a sacudi henter comunidad.

Den un forma unico e hoben aki a scirbi riba su facebook page kico el a bin ta pasando aden, cu e tabata sufri di depresion y cu ayera el a dicidi cu ta basta y a gradici tur cu a stime, tur cu a trata di yude y tur cu e no a logra di gradici pa tur loke nan a haci pa su persona den su bida.

Un despedida hopi conmovedor cu ta mustra un parti importante di loke t’e mundo cu hendenan cu depresion ta biba of ta pasando aden.

Hendenan cu no ta biba esaki di cerca, cu no sa kico e situacion aki ta realmente, por asumi of comenta cantidad di cos, entre otro tin cu a papia hopi di busca ayudo, pero den mayoria di casonan di hendenan cu depresion, nan ta busca ayudo y e victima aki den su mensahe di despedida, a gradici tambe esnan cu trata di yude.

Sinembargo ta dificil pa cualkier hende, hasta specialistanan drenta den e mundo misterioso aki, ya cu no ta tur depresion ta mesun cos, ya cu e ta varia pa cada persona caminda bida di esnan cu ta biba hunto c’un persona asina, tambe ta sinti continuamente.

Den mayoria di caso di hendenan cu depresion, nan ta wordo margina tin ora pa nan propio famia, kendenan ta aleha di nan y e persona lo sinti su mes bandona den e mundo angustioso aki cu nan ta pasa aden.

Depresion tin ora ta dificil pa anticipa, ya cu no por anticipa ki ora e sentimento aki ta lanta den un hende, ki dia e ta bin of na ki momento, pero cerca algun hende e por pasa den cuestion di algun minuut, algun seconde, caminda e ‘mood’ di e persona ta cambia di trankilidad pa uno sumamente angustioso.

Den e caso horibel di ayera mainta, ta haya e impresion cu e hoben aki tabata pasando den otro atake di depresion caminda e momento mas peligroso ta bira ora c’un hende asina dicidi di tene tur cos pa su mes, caminda nan kier ta nan so cu e cambio di desesperacion cu nan ta sinti y cu por conduci na e decision cu e hoben a tuma ayera mainta.

P’esnan cu ta biba cerca di un hende cu ta sufri di depresion, nan bida tambe ta cambia, ya cu nan tin cu bira un tipo di guardian pa semper tey ora cu nan ser keri ta pasando den un momento di debilidad asina.

Como guardia e persona en realidad, semper mester ta un paso dilanti di esun depresivo, por ehempel drumi despues cu nan ser keri a drumi, lanta prome cu nan lanta, constantemente vigila cualkier cambio di actitud di nan ser keri, pa semper tey pa bira e sosten di un hende depresivo.

E ta algo cu ta cambia bida di e persona depresivo, pero tambe bida di tur hende cu ta rond di dje, ya cu e ta rekeri atencion tanto riba dianan bon, pero mas ainda riba e dianan malo.

Semper lo tin famia cu kier anticipa e situacion aki, pero realmente e ta algo cu no por wordo anticipa ya cu e persona mes cu ta sufri di depresion, no tin control riba esaki.

E caso tristo di ayera mainta, mester sirbi como un ‘wake-up call’ pa henter comunidad, mustrando cu hendenan despresivo ta rekeri mas atencion y mas trankilidad.