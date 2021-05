Jhon Semeleer a shock tur hende su decision di ayera mainta

Normalmente nos di AWEMainta no ta publica casonan di siucidio, pero loke a tuma lugar ayera na Divi Phoenix y manera e propio defunto a desea, ta pa hala atencion y consientisa pueblo pa yuda esnan cu mester di yudanza, maske e mes no a haya esaki. Nos di AWEMainta no ta bay den detayes di loke a sosode ayera mainta, pasobra esey ta ampliamente conoci pa pueblo caba.

Aruba a perde un hoben pasobra e tabata sufri di depresion. E manera con el a dicidi di kita su propio bida, sigur ta shocking y doloroso.

Jhon Semeleer a dicidi di pone un fin na su bida, debi na depresion, cu el a bin ta sufri di dje. E no por a deal mas cu su bida precioso pa ayera mainta a dicidi di tuma e decision doloroso aki. Su morto repentino, no solamente a afecta su famia, pero tambe su amigo, coleganan, pero tambe henter Aruba, maske bo no a conoce. E noticia aki a trece asina tanto dolor y e berdad cu hopi di nos ta pasando aden den e pandemia aki, cu ta afecta henter mundo.

For di leu por a scucha gritonan, turistanan y coleganan tabata den shock y hopi tabata awa na wowo.

Mesora paramediconan a control’e, lamentabelmente e no tabata duna señal di bida mas. Un cantidad di turista y coleganan di e defunto tabata para ta mira locual a sosode, segun time share ownersnan di Divi Phoenix cu tur aña ta bin Aruba, tabata comenta cu e defunto tabata un empleado hopi alegre, semper cu un smile y cu nunca nan por a pensa cu e lo por a haci algo asina.

E acto di comete suicidio n’e forma aki no ta algo usual na Aruba, el a yega di sosode cu turistanan a yega di bula for di piso y pone fin na nan bida. Pero no di e forma cu a top’e na bida y dialogando cu ne, el a bula. AWEMainta ta reza pa duna forza y paz na tur esnan cu a conoce Jhon Semeleer personalmente. Cu su alma sosega na paz. Nos ta encuracha tur hende cu ta pasando den un depresion pa busca esnan cu sa mas, p.e. Respaldo of busca combersacion cu un persona di confianza.