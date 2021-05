Minister demisionario Glenbert Croes ta copia mesun sistema di troce berdad cu su prima lider di MEP

Gobernantenan cu ta insisti riba gobernacion integro, tin cu compronde cu gran parti di ser integro, tambe ta ora un Minister ta sincero cu su pueblo y ta papia e berdad cu pueblo, cualkier sea e berdad aki.

Un lider di un pais, mester respeta su pueblo, mester ta honesto cu e pueblo cu e ta sirbi y no hunga weganan politico sin sentido, cu no ta beneficia ni pueblo y tampoco e propio mandatario of politico aki.

Partido MEP tin un serie di propaganda politico mandando rond, cu no ta mustra nada di e integridad di su Gobierno y Minister demisionario Glenbert Croes, tambe ta entre e politiconan aki.

Sin duda pueblo ta corda cu algun aña atras, e mesun politico aki formando parti di fraccion di MEP den oposicion, den sala di Parlamento, a mustra c’un famia di tres pa cuater persona, pa sobrebibi decentemente, mester gosa di un entrada minimo di entre 3500 cu 4000 florin.

No solamente Glenbert Croes, pero su colega Minister Andin Bikker a duna catedra den Parlamento kico entrada di un famia na Aruba mester ta pa un famia por sobrebibi decentemente.

Sinembargo pa sorpresa grandi, e mesun Glenbert Croes aki, siendo Minister di Asunto Social y di Labor, asina cu el a huramente como Minister, a anuncia cu su Gobierno lo bay subi e salario minimo, pero cual intento a ser desbarata mesora pa su lider di partido y Prome Minister Evelyn Wever Croes.

Pa sorpresa awor den campaña, Minister Glenbert Croes ta haci propaganda cu su persona a logra di aumenta na dos ocasion salario minimo y a subi esaki te cu Afls 1815.35, sin cu su persona ta realisa, cu ainda pueblo ta corda cu el a papia c’un famia di tres pa cuater persona, mester tin un entrada minimo di entre 3500 te cu 4000 florin pa luna.

Kico a pasa cu despues cu el a drenta Gobierno e no a cumpli cu su observacion haci den pasado ora cu e no tabata den Gobierno, no ta conoci, pero na mes momento ta mesun Glenbert Croes aki, a lubida di pone den su propaganda politico, kico el a haci cu miyones cu el a pone un banda pa drecha e situacion social cu tin den e pais.

Su prima Prome Minister Evelyn Wever Croes, a lanta e departamento cu a bira conoci como Futura cu ta un departamento nobo, a hinca cantidad di famia- y amigonan den e departamento aki, pero tres aña y mey despues, pueblo ta den pio situacion social cu tempo el a presenta e plan social aki, cu nunca a mira lus di dia.

Ta demostracion di un curashi sin igual di Glenbert Croes cu awor e no ta ni papia di e plan social den su propio propaganda politico y di su partido, ya cu realmente e gran plan social aki a fracasa grandemente caminda solamente esnan cu a wordo nombra di e departamento di FUTURA, a wordo previlegia p’esaki.

Ta tristo cu un Minister manera Glenbert y su Gobierno, ta dicidi di converti loke nan mes a yama “sacrificio di trahadornan publico” kendenan a wordo forsa pa entrega parti di nan salario y beneficionan pa yuda den e proyecto di FASE, den su logro personal.

Ta su prima Prome Minister a insisti cu trahadornan publico tin cu mustra compasion pa sacrifica algo pa yuda esnan cu a perde nan trabou, pero awor di repente esaki ta wordo mira como un logro politico, siendo cu ta trahadornan publico y trahadornan di companianan estastal, ta esnan cu ta carga e proyecto aki.