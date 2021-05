Social Psychiatrische Dienst tey pa duna sosten emocional n’esnan cu mester di dje

E tragedia cu a sosode diamars mainta a conmove comunidad profundamente, unda un hoben cu despues di a expresa riba su redsocial su lucha contra depresion ta termina poniendo fin na su propio bida.

E tragedia aki a conmove esnan presente masha hopi mes, pero tambe esnan cu a mira esaki ‘Live’ via medio di comunicacion. Presencia un tragedia di e indole aki ta hopi fuerte y por laga bo cu hopi tristesa, pregunta y confusion.

Social Psychiatrische Dienst (SPD) p’e motibo aki kier informa na tur esnan cu mester sosten den e momento dificiel aki pa tuma contacto cu nan den dia for di 7:30am te cu 4:30pm na 522-4249 y anochi for di 5:00pm te cu 7:00am na 592-4400.

Social Psychiatrische Dienst tin Sikiatra y Enfermeronan den ramo di salud mental pa por scucha, duna conseho y duna sosten na esnan cu mester di dje n’e momento aki y den e dianan cu ta sigui.

E crisis di Covid-19 no solamente a afecta nos salud fisico, pero e consecuencia di perdida di empleo, perdida di un ser stima y perdida di actividadnan social a hunga un rol grandi riba nos salud mental ocasionando stress, inseguridad, anciedad y depresion. Si bo persona ta den un situacion actualmente cu bo no sa kico pa haci of ta sinti bo mes deprimi of bo ta sinti gana di ‘give up’ sa cu bo por yama SPD 24 ora pa dia, 7 dia pa siman pa ayudo y sosten.