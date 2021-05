Fundacion Respetami cu campaña di prevencion di abuso sexual di mucha

Den e siman aki trahado preventivo di Fundacion Respetami cu ta Jeanmiree van der Werf y Micheline Mathurin, Bureaumedewerker a duna un conferencia di prensa p’asina nan promove nan animacion cu nan a lansa siman pasa tocante prevencion di abuso sexual di mucha.

E animacion aki ta yama “Mi curpa ta dimi so” y esaki ta un animacion cu a wordo desaroya door di Freeway Aruba cu patronisacion di Superfood y CEDE Aruba. E meta principal di e animacion aki ta pa educa nos muchanan tocante nan seguridad pa tur locual ta trata di nan curpa pa asina preveni abuso sexual di mucha. Concientisacion y educacion n’e muchanan ta locual ta yuda preveni abuso sexual. E animacion aki a wordo traha na Papiamento cual ta haci hopi mas facil pa muchanan comprende.

Den e video ta wordo demostra 5 regla di seguridad den un manera anima. E mayornan tin e trabou y e responsabilidad pa siña e muchanan e reglanan aki. Esaki lo yuda promove prevencion di abuso sexual y tambe p’asina nan yiu por confia nan mas bon pa papia cu nan tocante nan problema of emocionnan.

E 5 regla nan di seguridad:

1. Autonomia corporal. Esak kiermen e mucha mag dicidi pa su curpa p.e. con e ta dicidi di saluda un persona

2. Con pa bisa no.

3. Adulto di confiansa. E mucha mester tin minimo 3 adulto di confiansa p’e por papia cu nan. Hopi biaha e por t’e mayor mes of bisiña.

4. Nomber corecto di su parti priva.

5. Sa e diferencia di secreto bon of secreto malo. Mayoria di biaha abusadornan ta uza e tactica aki p’asina manipula e mucha pa no conta hende kico a caba di pasa. Pa cualkier pregunta of informacion por manda mail na respetami@gmail.com of via por haya nan via nan facebook page (Fundacion Respeta Mi). E Fundacion aki ta pa brinda informacion tocante prevencion di abuso di mucha. Abuso di mucha por bin den diferente forma y e instancia aki conhuntamente cu otro instancia kier trese mas concientisacion na Aruba tocante e tema aki.