Richard Arends ta tuma ‘break’ for di politica y lo no ta riba lista di AVP

Mey mey di cantidad di rumor for di diaranson atardi, miembro di fraccion di AVP, Richard Arends, en berdad lo no ta riba lista di partido AVP pa eleccion di otro luna 25 di juni.

Rumornan bruha a surgi for di diaranson na momento cu a bira conoci cu tin indicacion cu Parlamentario Richard Arends lo no ta mucho contento cu partido AVP y cu e lo ta poniendo pia abou pa algun exigencia cu e lo tabatin.

Sinembargo ayera merdia AWEMainta a wordo informa cu nada di e rumornan aki ta berdad, entre otro cu su persona lo no kier pa Benny Sevinger ta riba lista, pero nada di esakinan tabata cuadra cu e berdad.

Ta for di algun tempo caba, for di aña pasa pa ta preciso, Richard Arends lo a presenta na lider di partido AVP, Mike Eman, cu e kier tuma un ‘break’ for di politica, concentra riba asuntonan di famia y tambe di su interesnan comercial priva.

Despues di un break di un periodo di 4 aña, cu t’e proximo periodo di gobernacion, e ora Richard lo analisa tur cos y lo dicidi si e lo kier bin bek den politica pa sirbi su pais of definitivamente e lo keda aleha for di e mundo politico.

Ayera mainta tabatin indicacion cu Richard Arends lo a reuni cu Minister demisionario Chris Romero, pero a bin resulta cu esaki no tabata e caso y cu ningun momento e lo tin un problema cu partido AVP.

Den informacion oficial cu AWEMainta a ricibi ta mustra cu Richard a informa partido AVP cu e ta keda sostene e partido berde hunto cu su votadornan y cu ningun momento e lo tabatin algo contra e posibel presencia di Benny Sevinger riba lista berde.

A ser mustra cu al contrario, e respet y confiansa entre Richard y Benny semper tabata bon y keto bay ta bon, mientras cu su sosten na partido AVP lo keda mesun cos.

Sin duda aki tin cu mustra riba un aspecto y tradicion mahos den politica di Aruba, caminda na lugar di confrontacionnan entre partidonan politico tuma lugar a base di programanan di gobernacion, esaki ta bay riba atakenan personal, atakenan baho, cu e intencion di mishi cu integridad di politiconan riba pero cu sin duda algun esaki ta afecta tambe famianan yega na e politiconan aki.

Richard Arends a pasa algun luna caminda el a ser tilda di un serie di acusacion relaciona cu RDA, pero awor e propio raport forensico pidi pa Gabinete Wever Croes, a desolve e politico di AVP di tur insinuacionnan haci pa miembronan di partido MEP.