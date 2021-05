The Lab Boutique Digital Marketing Agency ta drenta un colaboracion excitante cu Agencia di Mercadeo Digital reconoci mundialmente: NY MDC Partners Inc.

Durante e temporada sin precedenteaki, mas y mas companianan ta haya nan ta bay digital. The Lab Boutique Digital Marketing Agency, un agencia di mercadeo online, ta yudando mas cu 120+ companianan y organisacionnan pa establece nanpresencia digital desde 2012. Mercadeo digital ta un necesidad pa companianan awendia, y pa keda na e vanguardia di e campo asina dinamico aki ta un prioridad na The Lab.



The Lab ta orguyoso di anuncia cu den april 2021, e agencia a drenta un colaboracioncu NY MDC Partners Inc. (“MDC”). MDC Partners ta un di e redman di mercadeo y comunicacion di mas influyente na mundo, basa na New York. E ta wordo celebra pa su socionan inovativo den propagandanan, relacionnan publico, branding, mercadeo digital, social y di evento, cual ta responsable pa algun di e campañanan mas memorabel y efectivo pa algun marcanan mas respeta na mundo. MDC recientemente a combina forsa cu The Stagwell Group, cual ta un grupo di comunicacion y mercadeo di servicio completo y principalmente-digital, y cu esaki combinando e talentonan excepcional di MDC y e plataforma di tecnologia avansa di Stagwell.



“Nos ta sumamente entusiasma cu nos colaboracion cu MDC, un compania cu ta reconoci pa ta un di rednan di mercadeo y comunicacion di mas influyente na mundo,” Diederik Kemmerling, CEO di The Lab, a bisa. “E partnership aki ta marca e siguiente capitulo di nos dedicacion continuo pa sirbi nos clientenan den Caribe y Latino America cu servicio y capacidadnan extendi.



Recientemente, MDC a añadi nuebe afiliadonan global como un manera pa expande su red di talento den Latino America, awor consistiendo di teamnan di agencia na Aruba, Costa Rica, Colombia, Corsou, Mexico, Nicaragua, Panama, Spañay Merca. Aparte di Latino America, te cu dia di awe, e programa di afiliadonan global di MDC a establece su presencia den Medio Oriente, Europa Oriental, Taiwan, Mainland China, Hong Kong, India y Rusia, cu e meta di 50 afiliadonan global rond mundo na final di 2021.



Como parti di e partnership, The Lab lo tin acceso na MDC y The Stagwell Group su colecion di capacidadnan completo y lo establece “co-located teams” rond mundo.The Lab lo cuminsa duna turno nacoleganan di su team pa por traha na e oficina di MDC y Stagwell den e World Trade Center na New York desde September. Pa yuda conduci na colaboracion entreMDC y su red di afiliadonan, e grupo lo haci uso di Locate, cual ta un tool proprietario desaroya pa The Stagwell Group. Locate ta un plataforma SaaS cu ta conecta technologonan, creativonan, y clientenan rond mundo den un solo plataforma na mes momento.



The Lab ta sumamente entusiasma di traha hunto cu MDC y Stagwell pa combina nan conocimiento di mercadeo local cu e mihor practicanan den campaña internacional di mercadeo digital di escala grandi. Esaki lo hibana un nivel mas halto ainda di conocimiento y servicionan ofreci na clientenan di The Lab.