Partido AVP cu sosten pa lider Mike Eman a hiba lista pa Censo

Despues di un dia hopi trankilo sin mucho expresion politico di sostenedornan, den oranan di atardi partido AVP a percura pa un cambio total ora cu den un caravana di auto cu a sali for di Cas di Partido, a bin ariba cu ldier di e partido para den su jeep, mientras cu varios otro candidato tambe a haci esaki.

Bou sonido di musica di partido AVP, den un rato di ora un grupo grandi di siguidonan di AVP a aglomera riba caminda dilanti di Parlamento y Parke Wilhelmina p’asina cana hunto Mike Eman rumbo pa edificio di Censo.

Na yega na cura di oficina di Gobernador, un cordon di Polis a para pa permiti pasada na solamente Mike Ema, Arthur Dowers y Gerlien Croes ya cu e tereno rond di Censo, tabata sera for di mainta cu cu a inicia cu entregamento di lista.

Pafo riba Plaza Eman banda di Parlamento, un grupo formal di sostenedornan di AVP a para sperando riba regreso di Mike Eman despues di entrega di lista di e partido.

Practicamente tur candidato di e partido berde, a bin c’un mini caravana for di e bario cu nan ta representa, algo cu a bira un tradicion tur eleccion pa AVP, pa uni na Cas di Partido y for di eynan sali hunto cu lider di e partido pa bay entrega lista.

Tabata e prome ocasion for di mainta cu entregamento a cuminsa, cu por a sinti e ambiente politico cu Aruba ta conoci p’esaki, cu expresion di pueblo su sentimento pa nan partido preferi, a pesar cu Cuerpo Policial a haci un apelacion riba representantenan di partidonan, pa no bin cu mucho hende p’e ocasion aki.

Por a tuma nota cu for di banda di 9’or presencia di cantidad di oficialnan di Polis cu tabata encarga pa no permiti ningun persona cu no ta miembro di prensa, ta riba Plaza Padu del Caribe of rond di edificio di Censo.

E control aki a sigui henter mainta y merdia, a percura pa tur posibel aceso pa publico yega na Censo a wordo bon cubri y sera y cerca di 2’or di merdia, por a tuma nota di hopi movecion di Polis tur dirigi p’e entrada banda di Gobernador, den anticipacion cu AVP manera custumber, lo tin su hendenan ta bin su tras.

Informacion ricibi ta mustra cu AVP a haci un apelacion riba su hendenan cu tin reglanan estricto cu no a permiti mucho hende n’e acto di entrega di lista, pero hopi hende a dicidi di bin eynan riba nan mes, sea pasando den auto of bin eynan na pia pa presencia momento cu lider di AVP ta entrega e lista di partido.