Ateliers ’89 cu tremendo workshop

E flamante artista di Ateliers ’89 Punto di Beyas Artes Aruba, Natusha Croes cu un tremendo workshop di performance cuminsando dialuna 17 di mei 2021 6-9pm.

Natsuha Croes;

Artista contemporáneo Natusha Croes, kende a termina su estudio na Gerrit Rietveld Academie, Audio Visual Fine Arts (2015) y su Master of Arts in Performance Making na Goldsmiths University of London (2019) lo ta facilitando un taller di arte bibo / live art, usando su práctica como creadora multidisciplinario. Durante 17 mei pa 11 di juni tur dialuna, diamars, diaranzon & diabierna 6-9PM na Ateliers ‘89.

Lo enfoka durante e taller aki riba e externalisacion di e’ espacio interior di cada un di e participantenan usando medio artistico manera texto, dibuho, pintura y collage. Asina pasando dor di un proceso introspectivo, corporal p’asina manifesta den pistanan di palabra y imagen loke ta biba den nan. For di eynan lo analisa e vision board crea, pa duna un ruta di buskeda pa e materialnan cu lo por crea e portal entre nan realidad interior pa lo exterior. Esaki lo manifesta un realidad nobo den formato tres dimensional. Usando tecnica di diseño di obheto/espacio tres dimensional manera sculptura/instalacion p’asina crea e set design of e plataforma cu lo ser finalmente activa y presenta den performance of film/video.

Un viahe profundo den e participante nan mesun sentido di existencia p’asina conecta cu nan alma y fuente di creatividad. Natusha Croes lo facilita e proceso cu diferente ehercicionan di revelacion y modo creativo unico di contesta preguntanan manera: ken mi ta di paden bayendo pafo?

Pa inscribi por manda preferible un e-mail cu tur informacion personal na director Ateliers ’89 elvis@ateliers89.org Por yama tambe e siguiente numbernan di telefon 5654613 – 5885776. Edad ta 12 aña pariba. Ateliers ’89 ta situa na Dominicanessenstr. 34 Oranjestad. Na m,an drechi riba e crusada di Maria College. Inscribi awor ya cu cuponan ta limita