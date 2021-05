Lider di MEP kier otro coalicion ‘more of the same’ y no lo traha cu partido AVP

Despues di a entrega e lista di 29 candidato di su partido MEP, e lider Evelyn Wever Croes a mustra con cla cu su partido lo traha cu tur otro partido cu excepcion cu partido AVP.

Motibo di esaki segun Evelyn, ta cu su partido no ta traha cu ta pone hende riba lista cu ta wordo investiga pa corupcion ya cu su partido ta para pa integridad.

Un declaracion cu tabata sumamente delicado, ya cu e prome impresion cu e lider di MEP ta duna, ta cu si ta pa su partido of su persona, nan sigui goberna c’un otro coalicion p’asina sigui cu mesun sistema, mesun tactica cu cual el a goberna ultimo tres aña y mey cu otro dos partner, cu tabata POR y RED.

En realidad e declaracion di Evelyn, lider di MEP tabata masha controversial mes, sigur despues cu den oranan di mainta, e lider di partido RED, Ricardo Croes, a declara na bos halto na medionan di comunicacion, acusando su ex partner di MEP, di ta un partido corupto.

Un serie di acusacion e lider di RED a lansa den direccion di Evelyn, kende solamente a smile ora cu el a haya pregunta riba esaki, bisando cu Ricardo no a bise nada y tur dia nan tin contacto, loke no ta cuadra cu berdad.

E lider di MEP ta mesun Prome Minister, lider di Gabinete Wever Croes, cu a manda para un reunion den cual tabata trata un mocion di desconfiansa contra di Minister Marisol Lopez Tromp, ora cu e ultimo aki a informa Parlamento di maniobranan corupto cu a tuma lugar den otorgamento di tereno y otro manehonan pa loke ta Serlimar, hasta confirmando cu tin mas Minister di Gabinete di Evelyn cu tambe a haci cosnan incorecto.

Ta mesun Evelyn aki a sinta papia cu Marisol pa lubida tur cos, pa despues bay Gobernador pa mustra cu su Gabinete y tambe fraccionnan cu ta sostene su Gabinete den Parlamento, no por a traha mas cu Marisol Lopez Tromp.

Desde cu Evelyn a keda encarga cu parti di e cartera di Marisol, pueblo no a tende nada mas di ningun investigacion, e lider di MEP no a saca esnan cu Marisol a mustra cu nan ta meti den actonan di corupcion, pero awor kier mustra Santa Evelina cu nunca a haci algo robes.

Tin cantidad di indicacionnan di decisionnan tuma pa su Gobierno, faboreciendo e bufete di abogado di su tata beneficiando e bufete aki caminda su persona tabata forma parti di dje tambe.

Ta mesun lider di MEP tin varios candidato riba su lista cu tabata envolvi cu husticia, pa diferente tipo di acusacionnan, pero aparentemente ora cu nan subi lista di MEP, nan ta wordo excenora di tur loke nan a haci malo.

A ser mustra cu e lider di MEP ora cu asunto di refineria cu ta cay bou di su responsabilidad, un famia di dje, kende a wordo haya culpabel di falsificacion di paspoort, a haya trabou na RDA, mientras cu ta mesun ex Director di RDA cu raport forensico ta mustra di a hiba un maneho demasiado cash friendly, ta ruman di e Secretaria di Evelyn, mientras cu ruman di e ex Presidente ta riba lista di MEP.

Ricardo Croes desde cu Gobierno a cay a bin ta acusando su ex partner MEP di ta corupto, di a duna famia y amigonan trabou na cantidad, di no a cumpli cu palabracionnan acorda den e acuerdo di gobernacion, pa no bisa directamente cu MEP tabata un partner falso.

Diabierna lider di MEP a confirma cu e no ta sinta cu AVP, pero ta prefera y ta desea di lo por forma un coalicion cu cualkier partido cu lo saca asiento p’asina e por sigui cu “much of the same” caminda e por haci y deshaci con cu e ta haya ta bon y e lo por manda Gobierno cas ora cu e ta haya ta bon.