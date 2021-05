Lista di POR ta refleho di loke ‘MEDUSA MEP’ a transforma su ex partner aden

Den storianan di Grecia di antes, tin un mitologia di un muher colebra, kende tabata mitar colebra y mitar muher y su cabey tabata colma di colebranan chikito.

Segun e cuentonan Griego, Medusa tabata mata tur cu e topa riba su caminda ora cu e wak e hende directo den su wowo, transformando e hende mesora dun un estatua di piedra.

Diabierno ultimo durante entregamento di lista, e mito aki a bin den memoria di hopi hende, sigur ora cu a mira cu si pa eleccion 2017, POR a presenta un lista cu 29 candidato, diabierna e lista tabata di 16 candidato di cual practicamente poco a aparece riba e lista di ultimo eleccion.

E golpi politico aplica p’e lider di partido MEP, Evelyn Wever Croes, tabata devastador, ya cu di e prome 10 candidatonan cu tabata riba listra di 2017, t’e lider Alan Howell y A. Vrolijk so a keda di e grupo aki.

No ta por nada por a scucha pa algun tempo caba cu partido MEP a caba cu partido POR, pa colmo hasta a converti e ex lider y fundador di partido POR, Otmar Oduber, kende segun informacion, ta coriendo campaña pa Dangui Oduber y Evelyn Wever Croes di partido MEP.

Pues Howell no tin sosten di e fundador y prome lider di POR y ta mustra cu e no tin esaki tampoco di su ex coleganan di partido manera Andin Bikker como Dellanira Maduro, caminda e dos ultimonan aki tambe a duna conseho di voto pa partido MEP.

Partido MEP y su lider Evelyn Wever Croes, a dal partido POR un golpi mortal caminda a baha Gobierno pa motibo di un investigacion contra di e actual lider Howell, pero di otro banda ta acepta sosten den campaña di e fundador y ex lider di POR supuestamente, kende tambe ta den un investigacion.

E sla cu lider di MEP a propina su ex aliado POR por ser considera igual n’e storianan di Medusa, ya cu el a destrui e partido por completo, caminda entre otro Andin Bikker no a haya lugar riba lista di MEP y mesun cos Dellanira Maduro, mientras cu Marisol Lopez Tromp por di aña pasa a wordo sacrifica pa motibo di a denuncia actonan coruptivo den Gabinete Wever Croes.

Den cierto forma e lider di MEP lo por ta pensando cu e lo por haya e votonan di esnan cu no ta riba ningun lista p’e eleccion di 25 di juni, ya cu Otmar Oduber tabatin 1808 ultimo eleccion, Andin Bikker a logra 1086 voto personal, drs. Marisol Lopez Tromp a logra 497, pero e lo keda cu esakinan ya cu e ta lidera e lista di MAS, Joselin Croes a haya 238 y no ta riba ningun lista, mientras cu Dellanira Maduro a logra 160 voto na 2017 y a mustra su sosten pa partido MEP.

For di lista aki tin 3292 voto colgando y ta loke kisas Evelyn Wever Croes lo kier ranca pa su partido ya cu Alan Howell cu tabatin 461 voto na 2017, ta lidera e partido blauw/cora.

Kitando e total di e grupo ariba menciona cu POR a logra haya na voto dor di nan na 2017, caminda en total POR a haya 5531 voto, a resta 1281 voto di e otro candidatonan cu no ta bay mas y ta riba esaki Medusa MEP lo ta confiando di lo gana.

Alan Howell a presenta un lista totalmente cambia, cu hopi cara nobo y ta para dilanti di un tarea hopi duro y hopi dificil pa eleccion 2021.