AZV ta informa cu ta mantene den practica e Lista Positivo cu tabata valido dia 31 di januari 2021

Manera ya tabata conoci, entrante 1 di april 2021 a bay na vigor e cambio di ley den e Lista Positivo, esta e lista di remedi cu ta wordo cubri via AZV. Esaki den cuadro di e instruccion di Gobierno di Aruba y Hulanda pa AZV cumpli cu e reduccion di gastonan den sector di cuido.

Entre tanto a tuma accion pa prepara esaki y anticipando riba e cambio di ley pa bay bek n’e situacion anterior, ta mantene e Lista Positivo manera cu esaki tabata dia 31 di januari 2021.

Kico e ta nifica pa e asegurado?

Esaki ta nifica cu entrante 1 di mei bo persona no ta wordo confronta mas cu e informacion cu lo mester paga pa remedi por ehempel pa motibo cu esaki a bira un categoria di ‘Cuido Propio’ of “OTC” (Over The Counter). Tur remedi lo bo ricibi manera custumber, conforme e Lista Positivo di 31 di januari 2021.

Kico e ta nifica p’e dunador di cuido?

Den practica e ta nifica cu ta mantene e Lista Positivo manera e tabata conoci riba 31 di januari 2021.