Ministerio Publico ta actuando manera un grupo di militar den un dictadura

Un criminal, asesino of atracador, ta figuranan cu mas Ministerio Publico ta protega for di comunidad, ya cu durante transporte di e hendenan aki, nan ta wordo proteha y aleha for di bista di principalmente prensa, mientras cu otro hendenan cu wordo deteni, si por wordo expone manera ta haya ta bon.

Dialuna mainta a detene un oficial halto den servicio di Aeropuerto, caminda a bay na pia di su trabou, den un lugar cu ta colma di hende y eynan ta cana sali cu e señora aki, geboei den bista di tur hende, pone subi den e vehiculo di transporte di hendenan deteni, mescos cu ta trata di un delincuente sin escrupulo.

Algun ora despues ta bin sali na cla cu detencion di e señora aki riba ordo di Ministerio Publico, no tin nada di haber cu algo cu lo a comete den su funcion na Aeropuerto pero como ciudadano comun e coriente.

Ayera mainta, Ministerio Publico a emiti su declaracion cu ta bisa: E sospecho contra sra. ta complicidad na ladronicia y estafa. El a wordo deteni n’e manera cu el a wordo deteni dor cu e tabata (segun rutina) red flagged na frontera y Grenspolitie a actua automaticamente y detene.

El a wordo laga bay relativamente liher, pasobra el a duna tur claridad durante verhoor y no a mira motibo pa tene mas largo. Investigacion no ta cla ainda, pero e ta alvast liber pendiente e investigacion.

Segun Ministerio Publico, e caso aki no tin di haber cu su trabao na Aeropuerto, unda e ta ocupa puesto di Recurso Humano.

AWEMainta den pasado caba a yega di cuestiona con Polisnan ta detene ciudadanonan cu wordo haya den violacion di e ley di toque de queda, ta hinca e hendenan aki den boei, ta expone nan detencion den cantidad di medio di comunicacion, mientras cu ta trata di hendenan cu no ta violento y kendenan no a comete un crimen atros.

Tambe den pasado AWEMainta a cuestiona y critica e forma con Polis ta detene un chofer cu su nivel di consumo di alcohol ta halto ora cu el a wordo para pa un control di trafico y nan tambe ta wordo poni den boei y trata manera un criminal grandi, pa despues di algun ora nan wordo laga den libertad.

Hopi di nan a sufri consecuencianan grandi na prome lugar p’e eror cu nan a comete di core auto c’un nivel halto di alcohol den nan sistema ya cu ora cu nan doño di trabou mira nan potret den medionan di comunicacion, nan ta wordo kita for di trabou ‘op staande voet.’

Tin ciudadano cu a sufri consecuencia di e eror aki pa resto di nan bida, caminda henter nan bida ta cambia y hopi di nan ta dicidi di hala for di bida publico ya cu e forma con nan a wordo expone manera un criminal durante di nan detencion, tabata devastador.

E señora deteni na Aeropuerto ta un persona di edad halto, kende ta duna e impresion cu nunca el a spera di haya su mes trata den e forma aki, apesar cu e ta wordo sospecha pa un delito si esaki ta berdad, cu por wordo considera menor.

Ministerio Publico den hopi caso asina, ta solicita e ciudadano pa pasa na Warda di Polis caminda nan ta ser ricibi pa oficialnan di Recherche, kendenan ta trahando riba un of otro keho pero ultimo tempo Ministerio Publico, ta actuando manera gruponan militar den un varios dictadura cu ta conoci rond mundo, hibando hendenan mescos cu nan ta un criminal grandi.

Te na ora cu Ministerio Publico no tin suficiente prueba contundente c’un ciudadano lo a comete un of otro delito, nan no tin derecho di mishi cu credibilidad di un ciudadano di e forma aki, ya cu si nan envolvimento den un of otro caso no wordo proba, e hendenan aki ta wordo perhudica malamente dor di e sistema dictatorial aki.

Kisas en berdad e señora deteni na Aeropuerto lo por a haci su mes culpabel pa un of otro delito den su bida priva y no na su trabou, pero simplemente e persona no ta mustra di ta un persona cu mester ta den boei of cu e lo por duna autoridadnan dolor di cabes ora cu nan solicita na su persona, p’e bin aden pa duna declaracion durante di un investigacion. Como e tabata na punto di biaha, a dicidi di detene.

Aruba tin un comunidad chikito, caminda practicamente tur hende conoce otro y un acto asina, na su lugar of no, ta crea daño ireparabel na un of otro persona y tin ora sin cu esaki tabata necesario.