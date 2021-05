Parlamentario y Presidente di Partido MEP, Hendrik Tevreden, A pidi pueblo pa vota cu e reto nos dilanti na mente

“Den e eleccion aki mester pensa riba e realidad nobo cu Covid a forsa nos di crea

y tin e curashi di dicidi cua partido lo por trece nos na destino cu nos merece,” segun Hendrik Tevreden.

Cada eleccion ta duna pueblo e oportunidad di scoge e destino cu e merece, dor di vota p’e partido cu lo mester traha den nan bienestar pa e siguiente 4 añanan. Dia 25 di juni 2021 Aruba lo haya e chens di scoge e Gobierno cu lo por carga e responsibildad enorme di pone Aruba bek riba caminda di resiliencia, progreso y stabilidad cu e pandemia di Covid-19 a interumpi.

Ta un hecho cu como pais, Gabinete Wever- Croes a pone nos isla riba e bon rumbo pa sali for di un deficit enorme cu nos tabata aden y crea stabilidad. A baha costo di bida ahustando nos canasta basico, a baha prijs di coriente y a bin cu un presupuesto ideal pa balansa nos finansanan. Pero inesperadamente Covid-19 a dal mundo completo y nos mester a confronta e realidad di un caida drastico den entrada for di sector turistico.

Esey, y hopi otro factornan, a trece cune e necesidad pa re-dirigi fondonan financiero interno pa duna sosten social-financiero na nos pueblo y puntra Hulanda pa sosten financiero pa completa nos esfuersonan.

A cambio di reformanan structural na Aruba, e Gabinete Hulandes a acorda cu Aruba, cu Hulanda lo ofrece respaldo de liquides, es decir ayudo financiero. Y lo inverti den varios area di desaroyo na Aruba.

Fuera di esey, tambe lo duna apoyo continuo di liquides na Aruba pa cubri e escasez cu a surgi como resultado de e crisis di Corona. Cu e meta aki a establece un organismo di reforma y desaroyo yama COHO- Caribisch Hervormings- en Ontwikkelingsorgaan. COHO lo desaroya e reformanan hunto cu e Ministerionan di Aruba y lo consulta cu tur partnernan relevante y necesario.

“Como Presidente di e partido cu pueblo a duna e mandato na 2017 pa goberna Aruba formando un coalicion, mi ta sintimi obliga di percura pa pueblo scoge a base di informacion corecto, transparente y relevante pa cu futuro di nos pais. Y ta pesey mi kier hunga un rol grandi den percura pa pueblo no vota sin sa kico COHO- nos acuerdo cu Hulanda- kier men y kiko e reto nos dilanti realmente lo ta.”

Tevreden ta indica cu riba 25 di juni benidero, Aruba mester vota pa un Gobierno cu no ta bin cu promesanan bashi, pero cu ya caba ta cla pa ehecuta un programa cu por wordo realisa teniendo cuenta cu aspectonan den e landspakket. Un Gobierno cu ta cla pa sigui enfoca riba trece Aruba bek riba e caminda di stabilidad y progreso pa tur.

“Ta net den un eleccion, partidonan ta bin cu promesanan grandi pa pueblo. Pueblo ta kere nan y despues ta keda desiluciona. Si pueblo no sa kico ta posibel pa nan futuro, nan lo scoge a base di un promesa bashi.”

Mirando nos situacion actual, e pueblo votador merece promesanan concreto y ful transparencia riba kico berdaderamente ta warda nos. E partido cu Aruba mester y merece lo ta un cu lo por sigui maneha e relacion cu Hulanda di tal forma cu COHO hamas y nunca lo asumi e podernan di Parlamento, e Gobierno y e organonan gubernamental di Aruba. Fuera di esey, Aruba tin mester y ta merece un Gobierno cu por sigui cu e mesun velocidad y eficacia di Gabinete Wever-Croes pa baha e efectonan di e pandemia riba nos economia y pone nos hendenan bek na trabao y nos pais bek riba e caminda di stabilidad den tur sentido.

“Mi no por ni kier dicta pa ken pueblo mester vota, pero mi kier pueblo puntra su mes: Partido MEP a demostra cu nan tin e curashi y e abilidad di saka nos for di e efectonan negativo di Covid. Esaki ta refleha e condicionnan cu nos a bin cu ne ora cu nos a negocia cu Hulanda. Esaki t’e tempo pa cambia rumbo of sigui riba e caminda corecto cu MEP a crea caba?”

