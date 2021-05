SOGA a ricibi ayera 26 miyon florin pa proyecto di hospital sigui

Gabinete Wever Croes of mihor bisa Gobierno di MEP, ta masha sensibel den e dianan aki den campaña electoral ya cu ta tratando na nada negativo bin den publicidad y ta core drecha cualkier asunto cu bin dilanti y cu no ta sirbi interes di e partido den campaña.

Den edicion di diamars AWEMainta a publica e caso di e proyecto di Dr. Horacio E. Oduber Hospital caminda e contratista, OHL a manda tur trahador cas, y a para tur trabao tambe di e sub-contratistanan, ya cu nan no a wordo paga dor di SOGA, mientras cu di su parti SOGA no por a paga e contratista ya cu Gobierno no a duna aprobacion pa traspasa placa p’e institucion aki cu ta encarga cu supervision di e proyecto di renobacion y expansion.

Ayera den curso di dia AWEMainta a wordo poni na altura cu Gobierno di MEP a manda e suma di 26 miyon pa SOGA p’asina por sigui cu e proyecto, cu lo ta otro situacion di conflicto y di mal maneho cu a ser hiba pa Gabinete Wever Croes. Gobierno no tin mucho interes pa finalisa e proyecto di HOH, pasobra ta un proyecto di AVP.

Apesar di e obra financiero cu sin duda ta un alivio grandi p’e trahadornan di e contratista OHL y p’e propio hospital mes, ta lanta e pregunta ta ki tipo di maneho esaki ta, caminda practicamente tur cos mester ta regla y tin cu cana sin problema algun.

Sinembargo no ta prome biaha cu tipo di cosnan asina ta pasa cu Gobierno di MEP aki cu ta bolbe duna indicacion cu pueblo di Aruba tin un Gobierno cu no tin vision y no tin plan di maneho cu ta sirbi interes general di e pais.

Ta bin acerca cu ayera a anuncia un biaha mas cu prijs di gasolin ta bay subi, anto pa colmo bou di e Gobierno cu a priminti y a duna siguransa na pueblo na 2017, cu e lo percura pa pueblo haya gasolin mas barata pa cumpra loke tabata un di e tantisimo engañonan di e Gobierno aki.

Ta mesun Gobierno aki na 2017 a anuncia cu lo haci un investigacion grandi pa actonan coruptivo den e proyecto di hospital, pero te dia di awe nada a bin afo ya cu Gobierno en realidad no tin nada di haber cu ehecucion di e proyecto ya cu esaki ta cay totalmente bou encarga di SOGA, pero si e Gobierno aki a demostra cu den casi cuater aña, e no por a logra na concretisa e proyecto aki. E placa traspasa ayera ta duna seguridad pa trabounan sigui te cu fin di 2021 y despues lo mira kico mas falta y sin tin mester di mas placa pa finalisa cu e proyecto.