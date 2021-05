AVP cu lista balansa cu hopi profesional cu ta forma e team di rescate pa Aruba

Trahamento di lista tin su retonan y den caso di partido AVP esaki no tabata diferente segun lider di e partido, Mike Eman a declara despues di a entrega e lista di candidatonan cu cual AVP lo participa den eleccion di dia 25 di juni proximo.

“E lista di AVP tambe tabatin su retonan caminda e logro mas grandi tabata cu AVP a logra di atrae un cantidad hopi grandi di profesional, economista, educador, hendenan cu conocemento di relacionnan den Reino, profesor, personanan cu capacidad riba tereno di finansa, tereno social y loke sigur tambe ta hopi importante, t’e tereno di labor y tereno di comercio.

Pues un lista balansa, cu profesionalnan, kendenan por bay atende cu rescate di pais Aruba, pesey nos a yama e lista aki e team di rescate, e partido cu tin e tarea grandi pa tur e situacion complica cu Aruba ta bibando n’e momentonan aki di pobresa, miseria, perdida di poder di compra, hopi inseguridad y incertidumbre.

Nos por a mira hopi depresion den depresion den e pais aki, Aruba ta anhela un perspectiva nobo, Aruba kier mira portanan cuminsa habri atrobe pa un desaroyo sano den e pais aki.

Aruba a sufri ultimo cuater aña na hopi medida, na falta di interes p’esnan di menos recurso den e pais, falta di vision pa por a prospera economia di e pais, un Gobierno di conflicto continuo cu tur gremio na Aruba.

Den enseñansa esaki a resalta, pero den economia el a resalta cu no tabatin ningun tipo di dialogo caminda no a sinta na mes cu esnan cu ta biba e dolornan di tur dia, sea cu t’e trahadornan cu perdida di nan poder di compra, miles di desempleado of comercio cu a perde grandemente durante di ultimo añanan, medidanan cu Gobierno a introduce, pero tambe despues cu a bin Covid riba dje, hayando Aruba na un momento hopi vulnerabel.

No tabatin preparacion, no tabatin un economia creciente cu tabata den recesion y esey ta haci cu e team di rescate cuAVP a forma di tur e profesionalnan cu nos tin riba lista, caminda si mira riba e lista caminda por mira e experencia cu tin, candidatonan cu tabata Minister, kendenan sa kico ta goberna, Parlamentarionan cu experiencia, kendenana dirigi hopi comisionnan di Parlamento, pero na mes momento por mira tambe hopi cara nobo.

Por mira caranan cu a crece den politica manera Gerlien Croes, kende a crece grandemente cu bon aceptacion den pueblo, canando cumi pa entrega lista, cu mensahe pa nos hobennan cu si nos pone nos mente y curason na algo, traha cu dedicacion, nos ta cuminsa un caminda y nos lo crece y crece, manera Gerlien awe candidato number cuater riba lista di AVP, e partido mas grandi di Aruba.

Por mira un profesor drs. Rycon do Santos de Nacimento, un persona cu ta conoci den Reino como un di e mihor specialistanan den e relacion den Reino n’e momentonan aki, caminda antes nos tabatin Mito Croes y awe nos tin Rycon do Santos de Nacimento.

Tin tambe e personahe importante riba tereno di salubridad cu AVP a atrae den persona di dr. Selene Kock, un profesora den medicina kende a biba Covid, kende a mira pashentnan sufri pa falta di vacuna, falta di informacion na tempo, caminda nan por a keda sin drenta hospital si no tabata pa falta di un maneho hopi mas coherente riba e tereno di Covid.

Awe AVP tin den persona di e specialista di pulmon cu mas a para na cama di hendenan malo, kende a yuda hopi hende y kende tin e vision tambe pa nos bay recupera salubridad publico na Aruba.

Por a mira con pueblo a sufri cu e maneho di salubridad, con Gobierno a dicidi di corta den servicio di dokternan, con Gobierno a kita salario di dokternan y con Gobierno a kita remedi, ta mas cu claro cu Aruba tin mester di hendenan su sa di salubridad publico y partido AVP a pone e hendenan aki riba su lista pa proximo eleccion,” lider di partido Mike Eman a declara.