Mester bin sancion y consecuencia drastico p’esnan cu no a cumpli cu Corporate Governance Code den RDA

Corporate Governance no mester ta simplemente un palabra. E mester ta sinonimo na den practica aplicacion di bon gobernacion, un control debido y cu un kader di consecuencia bon y pre-defini. E ultimo aki lamentablemente den practica ainda no ta un realidad. Sigur despues di a lesa e raport di RDA y tur loke nos sa caba cu a pasa den entre otro Utilities y proyectonan di Bo Bario, según drs. Shailiny Tromp-Lee, Parlamentario di MEP .

Un bon maneho mester percura pa regla e relacion entre esun of esnan cu ta maneha, e comisariado y mas cu claro cu e aandeelhouders/doñonan. Pa stipula un norma di kico basicamente y minimalmente mester ta regla y cabalmente mester keda cumpli cu ne a keda crea loke nos ta yama asina bunita e Corporate Governance Code.

Un codigo cu mester contribui na crea sabiduria den maneho y mas cu tur cos mester forma e compas moral den loke ta trata maneho di un organisacion, negoshi of un pais.

Den transcurso di tempo e codigo aki tambe a sigui desaroya, a keda ahusta y amplia. Awendia ora nos ta papia di bon gobernacion ta referi hopi biaha na decencia, responsabilidad, integridad y sostenibilidad.

Corporate Governance Code no ta sin mas a keda crea. E ta di sumo importancia p’e keda aplica pa nos por a preveni mal maneho, enrikecemento personal, malgastamento di placa di pueblo, abuso di poder y asina Shailiny Tromp-Lee por sigui menciona.

Mas cu tur cos cu aplicacion di e codigo nos mester subraya cu no ta tolera comportacion inapropia y indiferente.

Cu e raport di RDA nos di MEP ta constata cu den practica no obstante e exsistencia di un Corporate Governance Code of maneho basa riba e pilarnan di bon gobernacion, trasparencia etc.. E codigo, den e caso aki di un compania estatal por keda experiencia manera un retorica sin compromiso of un habladera socialmente deseabel. Pesey mes Shailiny Tromp-Lee ta di opinion y ta vocifera cu nos no ta logra cu solamente accion concreto pa haci mal maneho visibel y elimina esaki, pero mester bin sancion y consecuencia drastico pa ora ta kibra e codigo.

E raport di RDA a keda entrega na Ministerio Publico y nan a anuncia cu nan a inicia cu un ‘oriënterend onderzoek’. Como representante di pueblo Shailiny Tromp-Lee ta spera enberdad cu nan investigacionnan lo conduci na caso(nan) penal pa responsabilisa esnan cu a ehecuta, tolera y deha di controla tur e actonan cu ta keda menciona den e raport.

Ta trata di gastonan sin aprobacion di Raad van Commissarissen, consultant cu autoridad di firma, gastonan no hustifica y mal administra, compania di floresteria cu ta duna servicio di security, compania di mercadeo cu ta fungi manera un uitzendbureau, sumanan cuantioso ta keda paga pa mercadeo sin tin un contract y basa riba palabracionnan verbal, no ta controla factura, cantidad di ora y ni calidad di trabou, computer y iPad cu ta keda haci limpi pa sconde informacion y asina nos por sigui menciona.

Adicionalmente desde un principio algun trahador di RDA no a coopera cu e investigacion y p’e motibo aki mes Shailiny Tromp-Lee a haci e pregunta kico, internamente, mes lo haci cu e personanan aki. Minister President a informa Parlamento cu tin 3 otro raport riba cual decision ta bay keda tuma pa loke ta trata e trahadornan aki riba menciona.

Cada biaha nos ta keda asombra di kico tur a tuma lugar bou di Gabinete Mike Eman I y II. Prueba tras di prueba di mal gobernacion, corupcion y falta di integridad. Dia 25 di juni benidero pueblo mester realisa cu MEP t’e partido cu a demostra seriedad, integridad y a goberna na un manera responsabel. Pueblo mester vota consciente y vota pa stabilidad, experiencia y conocemento. No ta momento pa experimenta ni pa aventura.