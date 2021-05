Statuut di RED ta mustra cu Rudy Lampe tin cu retira di inmediato como Minister

Minister demisionario Rudy Lampe recientemente na varios ocasion a mustra cu enfasis cu partido RED y su persona como Minister den Gabinete Wever Croes, a traha den forma integro, mientras cu e miembro di fraccion di RED den Parlamento, Ricardo Croes tambe a tene su mes na tur palabracion haci y como representante di pueblo, semper a funciona cu tur integridad.

Sinembargo den e proceso electoral di 2017, partido RED a pone como regla prome cu eleccion e tempo ey, cu si e partido logra drenta den Gobierno, ningun candidato cu a aparece riba e lista pa eleccion, por bira Minister.

Manera cu eleccion a caba y cu MEP a sera un acuerdo di gobernacion cu POR y RED, algun dia despues Rudy Lampe a entrega su retiro for di e partido pa despues di dos siman, huramenta como Minister den Gabinete Wever Croes.

Esey caba ta algo cu mester cuestiona si esey tabata un acto cu ta mustra riba integridad di tanto Lampe como su partido, ya cu en realidad el a hunga un wega pa manipula un regla di su propio partido p’asina bira Minister den e Gobierno di coalicion.

Awor cu Minister Lampe ta demisionario y su partido ta dilanti otro campaña electoral, el a sorprende hopi hende ora cu su nomber Rudy Lampe, ta riba e lista di candidato como ultimo riba e lista, esta number 13 mustrando un falta di respet un biaha mas p’e propio reglanan di su partido.

Un hende cu ta papia di ta integro, di a goberna cu integridad, ta bolbe haci mesun maniobra estilo di dori, di bula aden atrobe, siendo cu ainda e ta Minister den e Gabinete demisionario, violando un regla cu su partido mes a presenta na pueblo, no den eleccion di 2017, pero tambe na 2013 ora cu su persona tabata lider di e partido.

Lampe den pasado a mustra cu RED tin den su statutonan cu un miembro riba lista di e partido, lo no por bira Minister den un Gobierno y tin cu bay Parlamento, pero ya caba Lampe a mustra cu ta un regla cu facilmente por wordo manipula, loke el a haci tambe.

Awor cu Lampe ta Minister ainda, e ta pone e regla aki un banda, pero ta sigui actua como Minister demisionario, mientras cu ta na su lugar pa el a entrega su retiro for di momento cu el a pone su nomber riba e lista pa eleccion di dia 25 di juni proximo.

Si Lampe no haci esaki, e no mester papia mas di integridad, e no por hunga e rol di hende santo anto su persona cu a introduci e regla aki den e partido ora cu el a lanta esaki, ta manipula di e forma aki cu statuut di su propio partido y su partido ya no por yama e ex coleganan di coalicion, pa hendenan corupto cu no ta cumpli cu palabracionnan haci den acuerdo di gobernacion.