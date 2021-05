12 Partido lo participa na eleccion di dia 25 di juni awor

Por ta hopi a kere cu sigur 2 partido lo no haya e 587 firma di sosten pa participa na eleccion di dia 25 di juni awor. Cuater dia prome cu e ultimo dia pa firma p’e sosten n’e partidonan cu no tin representacion den Parlamento, e ultimo firmanan a cay.

E ultimo partido cu a logra e firmanan di sosten tabata Partido CURPA.

For di tempo cu a cuminsa eleccion na Aruba, esaki ta prome biaha cu tin asina hopi partido politico participando den un eleccion.

Hopi analista ta bisa cu esaki kisas ta señal cu un biaha mas Aruba lo bay conoce un Gobierno di coalicion. Experiencia sinembargo ta mustra cu Gobierno di coalicion no ta wanta cuatro aña completo. Esey a sosode cu tanto Gobiernonan lidera pa MEP como AVP.

E biaha’ki ta bay tin 12 partido, cu si a sigui cu e intencion pa uzo di scanner den e eleccion, esaki ya so caba lo tabata motibo pa descarta su uzo. A bisa biaha pasa cu e scanner no por scan un papel cu dies lista riba dje.

Aruba e biaha’ki ta conoci tres partido nobo den e eleccion aki cual ta Partido Pueblo Prome, partido HTC y Accion21. Y gran mayoria di e personanan riba e tres listanan cu no a logra cera 29 candidato, ta personanan desconoci den mundo di politica. Solamente tin lider di MAS cu hopi experiencia politico, pero su candidatonan no ta conoci, igualmente cu Accion21 cu tin Daphne Lejuez y HTC no tin niun conocemento politico.

Banda di esaki tin partidonan manera CURPA y UPP cu a purba den eleccion di 2017 y no a logra. PPA tin basta aña tratando pa haci un comeback, pero tampoco a logra. Cu lider nobo, nan tin e speransa di cambia rumbo di e partido oranje.

Aruba su prome Gobierno den e constelacion nobo tabata esun di 1986 ora cu a haya Status Aparte y Henny Eman a bira Prome Minister di pais Aruba. E tempo ey e tabata un Gobierno di coalicion cu PDA, ADN y PPA.

Un gabinete cu a cay na 1988 despues di hopi turbulencia. A sigui goberna den forma demisionario te cu eleccion nobo. E siguiente cu a drenta tabata MEP cu a goberna cu PPA y ADN, cu a goberna dos periodo.

E di dos gabinete a keda te cu april 1994, ora cu a surgi diferencia entre PPA y ADN. A yama eleccion nobo. E tempo ey AVP a haya 10 asiento y a bay gobenra cu OLA cu a logra haya dos asiento.

Pero atrobe e coalicion di AVP/OLA no a yega te final ya cu na 1997 a surgi un kiebro debi na “vriendjespolitiek” cu AVP a acusa OLA di ta haci.

Den e eleccion di december, 1997, eleccion a duna mesun resultado cu su formacion a dura seis luna pa na final a forma Gobierno cu OLA atrobe.

Apesar di tur esfuerso, e di tres Gabinete Eman no a yega te final tampoco y na final di september, 2001 tabatin eleccion atrobe.

E proyecto di Racetrack y su scandalo a causa cu AVP a perde eleccion aki. MEP a bay cu 12 asiento y pa prome biaha por a goberna sin coalicion.

Den e eleccion di 2005 MEP a perde un asiento, pero a keda cu mayoria den Parlamento. Rudy Lampe cu su partido nobo a logra un asiento e aña ey. Apesar di scandal di Namdar, Gabinete Oduber a sigui te na final. Pero nan a perde e siguiente eleccion di 2009 y AVP a haya mayoria y tambe den e siguiente eleccion ora cu a subi cu un asiento mas.

Pero na 2017 a bini un final n’e dos Gabintenan Eman. MEP mester a goberna cu dos partido chikito y na final e Gobierno a cay.