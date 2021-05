Cu placa cu ta keda liber di scanner kisas por paga vakantie uitkering 100%

Partido MEP no tin ningun argumento den su campaña electoral y continuamente ta trata di cambia un imagen di un Gobierno cu a lubida riba pueblo, pero si a corda riba famia y amigonan.

Recientemente Prome Minister demisionario a haya su mes ta retrocede politicamente na dos ocasion caminda inicialmente despues cu el a impone un medida masha rigido riba pueblo, di reduci e cantidad di remedinan na pueblo, el a haya su mes ta anula e decision aki ya cu e impacto politico di e decision aki, tabata inmenso.

E medida di remedi a drenta na vigor dia prome di april manera palabra cu Hulanda, pero despues cu for di tur skina di Aruba pueblo tabata sclamando p’e abuso aki, Evelyn Wever Croes a dicidi di anula su propio decision y for di prome di mei ultimo, el a anula e decision aki.

Hopi ta kere cu asina cu eleccion pasa e prome mandatario lo bolbe introduci e medida aki bek ya cu ta palabracion fiho haci cu Gobierno Hulandes y cual medida ta uno cu e propio lider di MEP a propone pa wordo introduci.

E siman aki tabata e cambio di usamento di scanner den e proceso di contamento di voto pa eleccion di 25 di juni proximo caminda despues di hopi protesta, diarazon atardi Prome Minister demisionario y lider di MEP, a dicidi cu lo no haci uso di scanner den e eleccion di otro luna.

Un decision cu a cay for di momento cu 11 miembro di Parlamento a firma un documento caminda no ta aproba e cambio aki pa uso di scanner loke a laga e lider di MEP den un situacion di hopi incomodidad, mirando cu a pone Tweede Kamer tambe na altura di loke tabata wordo considera un intento pa fraude den eleccion.

No solamente ta mucho riba man pa introduci un cambio den e sistema di vota, pero tambe un di e preguntanan cardinal den e uso di scanner, tabata di unda un Gobierno cu no tin placa, lo bay saca e placa aki pa sea huur of cumpra e machinnan aki, pero cu awor no ta necesario mas mirando e decision cu Gobierno a tuma.

Sinembargo na mes momento a surgi e pregunta si unabes Gobierno tabatin tur e placa aki pa huur of cumpra e machinnan di scan y dor cu a dicidi di lo no usa e scannernan mas p’e eleccion di otro luna, lo tabata na su lugar pa Gobierno haci uso di e fondonan aki cu a keda liber, pa paga ‘vakantie uitkering’ di trahadornan publico por completo, esta 100% na lugar di e 50% cu a dicidi di kita for di beneficionan di trahadornan publico p’asina yuda financia e proyecto di Fase p’esnan cu a perde nan trabou.

E insistencia cu Gobierno tabatin pa bin cu e scanner a duna e impresion cu nan tin e placa aki un caminda y e placa aki awor ta keda liber y sin duda e lo ta un alivio grandi pa trahadornan publico haya nan placa di vacacion paga completamente y no solamente mita di esaki manera cu e lider di MEP a palabra di lo haci cu Hulanda.