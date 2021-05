MEP a yama reunion di Parlamento pa hunga politica cu RDA, pero presupuesto ainda no a wordo trata

Diaranson mainta a tuma lugar un reunion informativo di Parlamento cu ta conoci na Hulandes, un ‘bijeenkomst’ caminda Gobierno ta bin duna Parlamento informacion riba un of otro topico. No tabatin ningun clase di debate manera Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Ta bon pa mustra cu den un reunion informativo asina, Parlamento no por introduci ningun cambio, no por presenta mocion of por obliga Gobierno haci net nada.

E reunion cu partido MEP a pidi tabata relaciona cu un raport forensico cu a wordo pidi pa Conseho di Comisario di RDA relaciona cu maneho di e compania aki desde cu el a wordo funda y cu tabata wordo dirigi pa ex Director Alvin Koolman.

Meta di e reunion di diaranson ultimo, tabata meramente pa sirbi interes politica partidista ya cu pa falta di argumento valido, partido MEP ta creando un tipo di argumento cu cual e ta kere cu e lo por perhudica su rival politico mas grandi, cu ta partido AVP.

Un reunion cu a bolbe confirma e falta di seriedad y di respet pa un institucion asina importante den nos sistema democratico, cu ta Parlamento, ya cu mientras cu ta bay perde tempo pa sinta scucha lider di MEP bin haci politica barata c’un raport cu por wordo considera su obra, na lugar cu bay entrega keho oficial na Ministerio Publico si en realidad nan ta mira cu tin cosnan incorecto y coruptivo cu a tuma lugar.

Increibel, pero tambe comprendibel di un partido politico cu a fracasa riba tur nivel di gobernacion cu pueblo di Aruba, cu ta bin perde tempo pa haci campaña politico, awor ta busca argumento p’asina hiba campaña barata sin cu esaki tin sentido.

Ta realmente tristo mira representantenan di pueblo di e fraccion di MEP, sinta scucha nan lider di partido, haci su comedia den sala di Parlamento na lugar cu nan para e ridicules aki y trata sikiera di mustra seriedad den nan ultimo dianan como miembronan di Parlamento.

Na inicio di april Minister Xiomara Maduro a presenta presupuesto 2021 na Parlamento, pero te dia di awe ainda no a reuni riba e presupuesto aki cu a yega Parlamento cu 8 luna di retraso y faltando 3 luna mas caminda Parlamento tin cu ricibi presupuesto 2022, nan ta sinta hunga wega pa trata di saca bentaha politico cu e raport ridiculo riba maneho di RDA.

Den e reunion aki por a scucha algun miembro di fraccion di MEP cu a exigi sancion y medida drastico contra esnan cu no a cumpli cu asina yama ‘corporate governance code’ di RDA, mientras cu nan mes como miembronan di Parlamento di Aruba, no ta atende cu nan Gobierno cu no ta respeta e institucion di Parlamento cu t’esun cu mester controla y supervisa maneho di Gobierno.

E reunion riba e raport forensico cu a wordo trata diaranson ultimo, ta otro ehempel concreto cu pueblo di Aruba pa varios aña caba tin un set marioneta grandi den Parlamento como nan respresentante ya cu na lugar cu fraccion di MEP atende cu su Gobierno pa nan bin Parlamento pa trata presupuestgo 2021, nan ta bay manera un set di mucha manda hunga weganan politico cu nan lider di partido ta stipula cu nan tin cu hunga.

Aki tres luna Parlamento tin cu ricibi segun ley di comptabilidad e concepto di presupuesto 2022, pero ainda Parlamento no a trata esun di 2021, pero e fraccion di MEP ta riba un rust, no ta mira esaki como algo serio cu mester wordo atendi y ta sigui confirma nan incapacidad di realmente funciona como representantenan di pueblo.

Ta buscando corupcion tur caminda, pero den Parlamento tambe tin corupcion di marca mayor, sigur ora cu e instituto aki a wordo horta di su integridad y seriedad pa algun politico cu a buscando argumento pa haci campaña cune.