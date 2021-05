Minister Lampe ta haya cu RED a cumpli y a aumenta inversion den enseñansa

Pa prome biaha desde 2009 a subi e suma poni riba presupuesto pa mucha den enseñansa (normbedrag). Esaki ta loke cu Minister di Enseñansa Rudy Lampe a informa den conferencia di prensa di partido RED Democratico.

Rudy Lampe a splica cu di e forma aki a cumpli cu e deseo di lider di RED, Ricardo Croes, kende a pidi pa aumenta inversionnan den sector di enseñansa y wanta e muchanan mas tanto posibel na scol. Esaki ta algo cu a papia cuatro aña pasa ora cu a hinca e programa di gobernacion den otro. A bin ta planea esaki den forma sistematicamente. No por yega ehecuta, pero mester planea tur decision debidamente. A papia di inverti mas den educacion di muchanan.

“Awe mi por bisa cu hopi satisfaccion cu nos a subi e “normbedrag” den presupuesto 2022. Directivanan di scol y muchanan ta haya mas subsidio p’e hermentnan den enseñansa, principalmente e parti digital,” e mandatario a bisa. Na 2009 tabata ultimo biaha cu a subi e normbedrag, cual ta diesdos aña pasa.

E mandatario a bisa cu tur hende por papia di kico kier haci, pero pa cumpli mester planea y wak con por move e sumanan necesario. A studia unda por corta vet, corigi situacionnan di corupcion den enseñansa y di e forma aki a logra haya miyones liber cu a haya aprobacion di Departamento di Finanza pa aumenta e normbedrag y tog keda “budget neutral”. “Esaki ta goberna di un forma responsabel. Ora cu nos a pidi un consultancy pa haci estudio riba con pa hisa normbedrag, a constata cu e subsidio pa muchanan a keda atras. Mester a planea pa haci esaki den tres fase. Te na 2030 lo yega na e nivel cu mester ta pa loke ta subsidio di educacion di muchanan.

Awor ta dal e prome stap y e siguiente Gobierno ta bay cosecha e sacrificionan cu nos a haci pa bienestar di muchanan. Y pa prome biaha ta formula denter di e normbedrag cu lo tin mas placa disponibel pa hermentnan digital den educacion di muchanan, segun Rudy Lampe. Den 2020 tambe a pone un aumento pa gastonan di operacion. No ta necesario pa ningun directiva di scol anuncia aworaki aumento di schoolgeld of aircogeld poniendo mas presion riba e pueblo. Nos a bin ta haci tur e planeacion pa hisa subsidio di Gobierno y no por pone mas peso riba mayornan. Na final Rudy Lampe a bisa cu “Partido RED a cumpli cu su parti di pone mas inversion den educacion di muchanan.”