Nos tin hopi pa haci pa yuda nos famianan

Awe dia 15 di mei ta dia cu Nacionnan Uni na 1993 a declara como Dia Internacional di Famia. E aña aki e tema ta: “Famianan y Tecnologia”. Famia t’e fundeshi di un sociedad. Den famia un mucha ta siña tur loke ta ingredientenan cu ta haci’e un ser humano positivo, confiabel, husto, competente y cu amor pa otro. Famianan ta tene un sociedad hunto.

Relacionnan intergeneracional ta zorg pa mantene famianan y garantisa nan desaroyo. Loke no bai bon den un famia tin su consecuencianan riba su miembronan.

Den ultimo añanan e constelacion familiar a cambia drastico. Awendia tin hopi mas famia mixto y famianan di mayornan soltero. Esaki sigur tin un presion riba e mayor cu ta para su so den su tarea importante di educacion di su yiunan.

Banda di esey nos famianan actual a ser confronta cu perdida di trabou di un of e otro mayor of ambos dor di cual no tin mucho medionan financiero y ta trece stress den famia.

Un otro aspecto t’e impacto di Tecnologia riba famianan, especialmente internet dor di cual ta bira mas dificil pa mayornan tene control riba loke nan yiu ta haci y dor di cual tin menos comunicacion entre miembronan di famia.

Riba e dia aki pues ta necesario pa promove concientisacion encuanto diferente issue relata na famianan y pa aumenta conocimento di procesonan social, economico, demografico y di teconologia.

Drs. Mervin Wyatt-Ras ta haya necesario pa aumenta sosten cu ta duna na famianan tanto financiero como den educacion di nan yiunan.

En especial den tempo aki cu nos a ser confronta cu Covid y su consecuencianan pa labor, bida y salud fisico como mental, ta necesario pa explora otro formanan pa duna ayudo y sosten na nos famianan y nan miembronan, especialmente muchanan.Por constata si cu tin un cantidad di famia cu no tin aceso na internet dor di cual nan no por participa manera cu mester ta cierto desaroyo. Aki mester tene cuenta pa e famianan aki no keda atras.

Segun Parlamentario Mervin Wyatt-Ras na Aruba nos tin cu bai traha mas dirigi riba prevencion di problemanan familiar dor di detecta problemanan den un fase tempran y guia serca di cas. Tin cu evita e burocracia cu tin den sector social y evita cu ta warda te cu problemanan familiar escala promer cu por busca y haya ayudo. Mester baha e drempel pa famianan por acudi mas facil serca un profesional pa busca yudansa.

E famianan mester por tin un lugar unda nan por pasa y haya oido pa nan problema. Tambe mester haci e centronan di cuido y guia pagabel pa mayornan. Tambe lo mester aumenta acesibilidad di internet pa famianan di menos recurso. E Parlamentario ta spera cu riba e dia di famia cada un di nos, por tuma un rato y refleha encuanto nos famia, kico nos ta desea pa nos famia y kico nos tin cu haci pa traha na desaroyo positivo di nos famia y di relacionnan familiar. Paso si nos no actua awor y sostene/fortifica nos famianan nos lo lamenta mañan p’e consecuencianan. E Parlamentario ta finalisa felicitando tur famia riba e dia aki.