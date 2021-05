E protestanan grandisimo na Colombia, motibonan y futuro

Scirbi pa Gregorio Wolff

Dia 28 april e welga nacional a cuminsa na Colombia, sindicatonan y otro organisacionnan social a convoca 28 di april como dia di welga nacional contra e ley di Reforma Tributaria di Gobierno. Un ley cu serca e pueblo a pone e hemchi di desgusto pasa over.

Na cada ciudad tabatin un comité organisatorio pa organisa un evenemento pacifico.

E welga a bira un éxito y e organisador nacional a dicidi p’e welga no tin fecha final.

Na inicio e manifestacion tabata grandisimo, sigur na Cali, e tercer ciudad di Colombia. N’e ciudad y su alrededor tin masha hopi abuso contra e clase trahador y na unda e ultimo añanan continuamente lidernan social tabata ser asesina.

Mesora e abuso policial, militar y civilnan cu ta apoya e Gobierno a cuminsa. A cay hopi morto y heridonan, tambe na otro ciudadnan grandi manera Bogota, Medellin, Baranquilla y mas, unda tambe tabatin manifestacionnan grandi.

2 Mei, Presidente Duque cu ta pertenece n’e partido di Uribe Centro Democratico, a anuncia cu Gobierno ta retira e proposicion p’e Reforma Tributario, pero mesora a bisa cu Gobierno lo presenta cu otro reforma, cual lo ser traha hunto cu varios partido politico.

Pero tur cu conoce e situacion na Colombia sa cu e Reforma Tributario t’e top di e Iceberg.

E problemanan Social na Colombia ta grandisimo dor di e sistema neo-liberal aplica y consolida e ultimo 40 pa 50 añanan.

Estado Colombiano cu su neo-liberalismo no ta garantisa su ciudadanonan e derechonan basico manera educacion, cuido medico, cas pa biba, ni otro derechonan fundamental.

Despues di varios anochinan di teror causa pa Polis, kendenan a cuminsa tira riba demostrantenan, matando y herida un cantidad grandi di personanan. Eynan Human Rights Office di UNO a cay aden y a manda un advertencia fuerte riba e violacionnan di derechonan humano y a mustra Gobierno di Colombia cu nan tin e obligacion pa protega su ciudadanonan contra violacion di derechonan humano, cualnan ta inclui e derecho riba bida y seguridad di cada persona.

USA y EU tambe a haci un yamada na Gobierrno di Colombia pa saca su militarnan for di riba caya y pa Polisnan stop cu violencia contra demostrantenan pacifico.

Sinembrgo na lugar di cumpli cu e yamada internacional pa limita e violencia, Gobierno Nacional y e autoridadnan local na cada ciudad a sigui intensifica e represion y via nan medionan di comunicación, nan ta bisa cu e participantenan n’e demostracionnan ta rebelde y bandidonan cu ta comete vandalismo, tur eski pa hustifica e accionnan maligno di Gobernantenan.

E culpabelnan según fuentenan di Gobierno ta FARC y ERP, Presidente Nicolas Maduro di Venezuela y e lider di oposicion, Senador Petro.

E MANEHO NEO-LIBERAL CAUSANTE DI HOPI PROBLEMA

E maneho Neo-Liberal cual ta duna e rico=capitalista tur derecho y fabor, p’e pueblo no ta garantia di su derechonan social. Esaki ta fundamentalmente culpabel di e situacion.

Según estudio traha dor di e Index of Regional Development-Latin America na october 2020,

Colombia t’e pais den nos region cu e maneho mas inequitativo=inhusto pa su poblacion.

Tambe Colombia tin e diferencia den desaroyo mas grandi entre su propio regionnan.

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a publica su report di fin di april ’21 y según nan estimacion como 21 miyon Colombiano o 42,5% di su poblacion ta biba den pobresa, según criterionan di Colombia y di cual un 7,4% ta biba den pobreza extremo.

Otro informacion di DNE ta mustra cu 49,2% di tur trahador tin un empleo informal. Esta nan no tin un dunador di trabao fiho y hopi ta biba pa dia di loke nan por gana e dia ey.

Según otro instituto CEDINS (Corporación para la Educación e Investigación Popular) e cifra ta banda di 70%. E parti di pueblo aki a ricibi slanan duro dor di e medidanan restrictivo pa combati Covid-19 y Gobierno no a haci mucho pa duna ayudo economio.

Otro report di DANE ta mustra cu 87,3% di tur morto na Colombia pa via di Covid, ta serca e poblacionnan mas pober.

Mundialmente Colombia ta nr. 12 na mundo, den casonan di contagio 3,2 miyon y nr. 11 den casonan di morto 77.800 dor di Covid. Hopi pais cu mas poblacion tin cifranan mas abao y mihor cu Colombia.

ESTADO GENOCIDIO

Durante e mas di 60 añanan di conflictonan arma na Colombia, organisacionnnan di derecho humano, sindicato, movemientonan social, tur a wordo categorisa como enemigonan interno di Colombia.

E Gobierno Colombiano a trata e conflicto politico y social comosifuera e ta un guerra contra un enemigo. Nan a desoraya un politica di contra-insurgencia contra e pueblo organisa, kitando tur e espacio democratico di e diferente organisacionnan di oposicion y Gobierno a responde cu un persecusion politico di carácter criminal.

Según e politiconan na mando, Colombia no a sufri di un conflicto di origen social, pero dor di un guerra di criminalnan.

Esey a pasa durante e añanan 80 y 90 di siglo pasa, despues di e acuerdonan di pas.

Esnan cu tabata forma un parti di e acuerdo di pas y di e partido politico Union Patriotico a pasa den un genocidio politico, unda casi e partido politico completo a ser asesina.

Claramente bo ta wak e man sushi di Pentagon, esta di e politica exterior di USA.

Prome e oposicion politico contra e Gobierno di tera-tenientenan y capitalistanan a wordo criminalisa dor di e “war against Comunism”, despues nos a conoce e “war on drugs” y finalmente e ‘war on terror” .

Cu excusanan ey y cu e ayudo enorme di USA, militar, training di forsanan represivo, ayudo financiero, 7 pa 12 base militar Mericano, e aparato represivo di e estado Colombiano a ser mehora enormemente y sistematicamente nan tabata ataca tur organisacion cu tabata busca di cambia e status di inequitativo y auntoritario di Colombia.

E desoroyo aki a continua te awe, for di 2016 pa awe, mas di 1000 (mil) lider social a ser asesina pa motibonan politico. Tur expresion di oposicion contra e estado Colombiano, inoficial ta ser declara un obhetivo di guera, cual mester bay deal awor cu e aparato represivo di Estado of cu e forsanan paramilitar (paracos).

Paramilitarismo na Colombia ta un politica di estado, unda financiamento y e teoria di complot di e diferente Gobiernonan a crea diferente structura arma ilegal, cualnan ta responsabel p’e “trabaonan sushi”, cu teoreticamente e estado no por haci, masacrenan, miles di violacion di derechonan humano, etc.

Aserca ta bisto cu e principal autoridadnan di e Gobierno di Colombia no a condena den forma enfaticamente e crimennan y e violacionnan di derechonan humano, implementa sigur dor di e paramilitarnan y miembronan di e forsanan publico.

E ACCIONNAN TA SIGUI, E.O. CU E APOYO Y SOLIDARIDAD DI INDJANNAN

3 Siman despues di e yamada pa welga general di 28 april, gran parti di poblacion ta riba caya. Bunita t’e solidaridad y apoyo cu ta creciendo. Por wak con ta traha cushinanan pa prepara cuminda p’e luchadornan riba caya, tambe e yegada di miles di Indjan, kendenan a sali for di nan pueblonan pa duna e pueblo di e ciudadnan nan apoyo y solidaridad. Nan lema ta: Un solo pueblo, un solo lucha.

E indjannan tambe ta sufriendo hopi dor di e politica di terror, ya cu hopi lider y lideresa di e Indjanan ta ser asesina.

Nan marcha ta ser yama Minga un palabra Indjan, cu ta nifica reunion pa busca un obhetibo comun, pero den e contexto actual e ta nifica resistencia o protesta, buscando e derechonan perdi.

E discriminacion ta hunga un rol aki tambe ya cu e hendenan cu ta apoya Gobierno no ta gusta e gesto di e Indjannan aki. Un piloto di Avianca cu nomber, Juan Camilo Ospina Galan, cu arma di candela cu otro amigonan a cuminsa basha bala riba un grupo di Indjan. Tin un accion nacional pa Avianca tuma medida contra e persona aki. Tambe un medico cirugano via su twitter a laga sa cu e ta bay paga paraconan pa elimina 1000 (mil) Indjan. E persona aki a ser kita for di trabao.

Bunita tambe tabata e recital di algun cien por ta mil studiante di musica na Medellin kende a toca basta rato e cancion di lucha: El pueblo unido jamas sera vencido.

73 AÑA DI GUERA CIVIL

For di 9 april 1948, dia cu nan a asesina Jorge Eliécer Gaitán, Colombia ta den un guerra civil, prome e violencia di Conservadornan contra Liberalnan, despues e queriya. E pais cu ta e mayor productor di cocaina na mundo y cual producto y rikeza ta bay specialmente Merca, Colombia a entrega su soberania aerea, maritimo y na tera na e ehercito di USA, sin por huzga un miembro di e ehercito Mericano ora nan comete inhusticia.

Tambe ta conoci cu Colombia kier bira miembro di NATO. Un pais cu 6 pa 7 miyon di su habitantenan ta biba pafor di Colombia. Mayoria na Venezuela, for di e añanan 70 y 80 di siglo pasa.

Colombia t’e pais unda mas di 150 periodista a ser asesina e ultimo añanan, un lider(esa) social ta ser asesina cada 3 dia. 40% di e Indjannan ta pasando malo y cien di muchanan na Guajira ta muri di hamber, otronan cu un desnutricion comparable cu Ethiopia. Hustificacion p’e accionnan di protesta ta grandisimo. E situacion a bira pio e siglo aki dor di Uribismo, e Gobiernonan di Uribe y di su siguidornan politico manera Duque

BIENTONAN DI CAMBIO PA UN COLOMBIA ANTI-URIBISTA

E lantamento social riba caya y plazanan di e ciudadnan y pueblonan chikito ta un acumulacion di un desorden unda a duna prioridad na militarisacion riba derecho riba salud, educacion, construccion di casnan, unda a criminalisa tur movemiento social, alegando cu lidernan social y defensornan di derechonan humano ta teroristanan y kendenan por wordo asesina cu absoluto impunidad, esaki ta haci lo posibel pa descurasha participacion politico di ciudadanonan.

Loke por wordo mira awe na Colombia ta un mobilisacion inprecedente. E crisis social y politica a crece hopi y liher manera un bala di sneeuw cu ta lora y awe e movimientonan di pueblo ta bay crea un cambio grandisimo n’e pais.

E pais dirigi pa Uribe y Duque, su tempo a pasa. E grandioso respons di pueblo celebrando e cambio y transformacion di sociedad ta na caminda, e semiya a ser planta y e futuro lo duna su frutonan.

E pueblo ta organisando cushinanan comunitario, uno ta apoya e otro durante e violencia di Uribismo, nan ta balia vallenato, salsa y mas dansa conhuntamente.

Ta mustra manera a nace algo nobo den e curazon di e pueblo, un nacion nobo. E strategia di violencia di estado ya no ta funciona. Awe e deseo di cambio y avansa for di e Colombia colonial y guerista pa un Colombia digno, humano pa tur por vence e miedo y biba dignamente.