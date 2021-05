Prome Minister Evelyn Wever Croes ta aproba un biaha mas e corupcion di Otmar Oduber

Final di 2018 UPP a cuminsa mustra riba e corupcion di dia cla cu a bin ta tuma lugar cu e destaho bou man di e incinerator chikito, orkestra pa Otmar Oduber, carga cu APROBACION absoluto di henter Ministerraad y SOSTENI p’e 12 miembronan di Parlamento di POREDmep, cu no a “give a damn”, pasobra e stoel tabata mucho dushi.

Un DESTAHO BOU MAN cu tabata solamente y unicamente pa previlegia su amigo y sponsor. E fechoria aki tabata por, pasobra den Conseho di Minister tur hende tabatin miedo pa Gobierno cay. Mientras cu den Parlamento tabatin un apoyo incondicional.

Despues cu UPP a ripara cu ni e Ministerraad ni Parlamento, kier a haci trabou di loke cu UPP a divulga cu documentonan, no a keda Booshi Wever nada otro cu entrega un keho oficial cu TUR e pruebanan na OM. Copia di henter e dossier a wordo entrega na FULL Ministerraad, 21 miembro di Parlamento, ARA y CAFT na februari 2020. Aunke increible, pero nos no a haya ningun reaccion di e instancianan aki.

E DESTAHO BOU MAN no solamente tabata yena cu corupcion, pero a hinca Serlimar di carambola den e sauce aki. Un compania cu ya caba tabata bancarota y tabata rekeri ayudo financiero di inmediato di Gobierno pa garantisa su sobrevivencia.

Pa logra su obhetivo di beneficia su sponsor di campaña Otmar Oduber a haya ayudo di su muchanan manda, esta e “handpicked” Director di Serlimar y e Director di DOW.

Un “ayudo” cu a sosode DESPUES cu e DESTAHO BOU MAN ya caba a tuma lugar. Tur esaki cu CONSENTIMENTO di e Prome Minister sra. Wever-Croes.

Lamentabelmente UPP mester constata cu ni FDA a bisa algo. Ta placa di FDA a wordo usa, pues e Minister di Finanza tambe a aproba tur e PORkerianan aki, sin papia mes di e 21 miembronan di Parlamento cu a scoge di keda keto.

Despues cu e Prome Minister actual a tuma e cartera di Infrastructura, UPP a kere cu awor si lo lansa un investigacion masal pa averigua kico a pasa berdaderamente y atende cu tur esnan meti den e corupcion aki.

Awor, dilanti porta di eleccion, nos ta wak lo contrario sosode. Prome Minister demisionario, cu no a lanta un dede despues di a tuma e encargo di e departamento, diripente awor ta bay firma pa traspasa e operacion di e incenirator chikito desfunccional aki, back pa DOW.

E Prome Minister Evelyn Wever Croes atrobe ta “lap aan haar laars” tur reglanan, pasobra aki ta trata di Gobierno demisionario cu pa colmo cu NO tin apoyo di un mayoria den Parlamento. Y e cherry riba e bolo ta cu ta firma, pero atrobe no ta publica kico precies t’e contenido di e documento/compromiso cu a firma. Ambos acto NO ta integro y sigur no transparente.

E “berdad” no tin ningun balor pa sra. Wever-Croes ora ta declara cu e incenirator lo bay deshaci di tur desperdicio cu ta bay riba e dump.

Su mentira a wordo alcansa masha liher mes p’e berdad, pasobra recientemente por a tuma nota di candela cu tabatin ATROBE cu ta molestia e pueblo di Parkietenbos y becindario.

Berdad ta cu e acto di Prome Minister Wever-Croes por wordo considera como un salto mortal pa purba di manipula y tapa e corupcion den henter e asunto di compra y operacion di e incenirator chikito. Cu e firmamento e Gobierno demisionario, sin sosten di un mayoria den Parlamento, ta APROBA CORUPCCION den su totalidad.

Un otro berdad ta, cu henter e compra y maneho di e incinerator a cuminsa na DOW cu despues sin mas y di carambola a pasa esaki over pa Serlimar. Y kico ta pasa awor?

Mesun DOW, sin ningun berguensa y splicacion ta tuma esaki back di Serlimar. Pa colmo un Incenirator cu NO ta funciona. Dia 4 di december 2019 Booshi Wever a entrega un denuncia di corupcion, labamento di placa, abuso di poder, mal gobernacion etc etc y te awe NIUN miembro di Parlamento a pick esaki up y haci algo cu ne.

Mirando e hecho cu ta parce cu un biaha mas kier tapa corupcion y laba cabez di Otmar Oduber,Booshi Wever lo bay haci un trabou di dje p’e haya claridad. Nos ta bay cana e camindanan pa haya mas claridad y e lo un biaha mas entrega un RAPPEL p’e haya un clarificacion. UPP no solamente ta mustra cu tin corupcion, pero ta bin cu posibel solucionnan pa cada acto. Den e caso aki, ora cu kier desvia di un Destaho Publico, un Minister ta recuri ta haci uso di un “Landsbesluit” y ta pidi colaboracion di su colega Minister di Finanza pa nan FIX algo pa nan sponsor. Esaki ta parti di loke UPP ta para pe den e REBOOT ARUBA 2.0, na unda lo mara mannan di e politiconan y percura pa UN MANECE NOBO PA ARUBA.